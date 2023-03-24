https://ria.ru/20230324/sssr-1860286173.html
Медведев объяснил, почему распался СССР
Медведев объяснил, почему распался СССР - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев объяснил, почему распался СССР
СССР распался из-за того, что руководство страны почивало на лаврах, утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:07
2023-03-24T10:07
2023-03-24T10:07
дмитрий медведев
политика
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. СССР распался из-за того, что руководство страны почивало на лаврах, утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими процессами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и ещё и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260467.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика, ссср
Дмитрий Медведев, Политика, СССР
Медведев объяснил, почему распался СССР
Медведев: СССР распался потому, что руководство утратило связь с реальностью
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. СССР распался из-за того, что руководство страны почивало на лаврах, утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими процессами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и ещё и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.
Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев