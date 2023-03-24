https://ria.ru/20230324/sssr-1860286173.html

Медведев объяснил, почему распался СССР

Медведев объяснил, почему распался СССР - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев объяснил, почему распался СССР

СССР распался из-за того, что руководство страны почивало на лаврах, утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:07

2023-03-24T10:07

2023-03-24T10:07

дмитрий медведев

политика

ссср

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. СССР распался из-за того, что руководство страны почивало на лаврах, утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими процессами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и ещё и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260467.html

ссср

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Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, ссср