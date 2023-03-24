https://ria.ru/20230324/ssha-1860420668.html

В США рассказали об ударах по сирийским базам

В США рассказали об ударах по сирийским базам - РИА Новости, 24.03.2023

В США рассказали об ударах по сирийским базам

Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:32

2023-03-24T15:32

2023-03-24T17:10

в мире

сирия

сша

вашингтон (штат)

джо байден

джон кирби

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень короткие сроки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Он (Байден) провел обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям", - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя удары США по связанным с КСИР объектам."Это было, своего рода, инстинктивной реакцией", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC, описывая решение США нанести удары по формированиям, связанным с КСИР, в Сирии.При этом Кирби добавил, что атака на американскую базу была "совершенно неэффективной", поскольку в результате нее никто не пострадал и США не понесли никакого ущерба.В пятницу ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860253357.html

https://ria.ru/20230324/udar-1860337538.html

сирия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, министерство обороны сша