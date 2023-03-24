В США рассказали об ударах по сирийским базам
Белый дом: решение Байдена об ударах по базам в Сирии было принято в короткие сроки
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень короткие сроки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Он (Байден) провел обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям", - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя удары США по связанным с КСИР объектам.
"Это было, своего рода, инстинктивной реакцией", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC, описывая решение США нанести удары по формированиям, связанным с КСИР, в Сирии.
При этом Кирби добавил, что атака на американскую базу была "совершенно неэффективной", поскольку в результате нее никто не пострадал и США не понесли никакого ущерба.
В пятницу ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.