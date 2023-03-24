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В США рассказали об ударах по сирийским базам - РИА Новости, 24.03.2023
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15:32 24.03.2023 (обновлено: 17:10 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ssha-1860420668.html
В США рассказали об ударах по сирийским базам
В США рассказали об ударах по сирийским базам - РИА Новости, 24.03.2023
В США рассказали об ударах по сирийским базам
Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:32
2023-03-24T17:10
в мире
сирия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень короткие сроки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Он (Байден) провел обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям", - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя удары США по связанным с КСИР объектам."Это было, своего рода, инстинктивной реакцией", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC, описывая решение США нанести удары по формированиям, связанным с КСИР, в Сирии.При этом Кирби добавил, что атака на американскую базу была "совершенно неэффективной", поскольку в результате нее никто не пострадал и США не понесли никакого ущерба.В пятницу ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230324/ssha-1860253357.html
https://ria.ru/20230324/udar-1860337538.html
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в мире, сирия, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джон Кирби, Министерство обороны США
В США рассказали об ударах по сирийским базам

Белый дом: решение Байдена об ударах по базам в Сирии было принято в короткие сроки

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА новости. Решение президента США Джо Байдена об ударах по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии было принято в очень-очень короткие сроки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Он (Байден) провел обсуждение с командой по национальной безопасности… получил рекомендации от руководства министерства обороны и разведывательного сообщества о возможностях ответа. Он принял решение очень-очень быстро по авторизации ударов по этим конкретным целям", - сообщил он в интервью телеканалу CNN, комментируя удары США по связанным с КСИР объектам.
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США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР
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"Это было, своего рода, инстинктивной реакцией", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC, описывая решение США нанести удары по формированиям, связанным с КСИР, в Сирии.
При этом Кирби добавил, что атака на американскую базу была "совершенно неэффективной", поскольку в результате нее никто не пострадал и США не понесли никакого ущерба.
В пятницу ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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