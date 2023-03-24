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Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой - РИА Новости, 24.03.2023
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15:29 24.03.2023 (обновлено: 15:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ssha-1860418274.html
Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой
Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой - РИА Новости, 24.03.2023
Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой
Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с учетом сложившейся в США политической и экономической ситуации - внешних санкций, военных акций в мире и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:29
2023-03-24T15:37
экономика
сша
олег дерипаска
россия
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с учетом сложившейся в США политической и экономической ситуации - внешних санкций, военных акций в мире и необеспеченных депозитов банков на триллионы долларов - финансовая система страны может не выдержать. "Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены - ред.). "Но тут ещё и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка", - добавил миллиардер. Кроме того, по его мнению, "когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним после вот только повысившейся до 5% ставки ФРС, про проблемы американского бизнеса - малого, среднего и крупного промышленного - который не может себе позволить конкурировать с Китаем и Мексикой с такими высокими ставками, то как-то становится до боли знакомо всё, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы". "И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", - заключил бизнесмен.
https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html
сша
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экономика, сша, олег дерипаска, россия, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Олег Дерипаска, Россия, Федеральная резервная система США
Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой

Дерипаска, говоря об экономической ситуации в США, заявил, что "не выдержит кобылка"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с учетом сложившейся в США политической и экономической ситуации - внешних санкций, военных акций в мире и необеспеченных депозитов банков на триллионы долларов - финансовая система страны может не выдержать.
"Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены - ред.). "Но тут ещё и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка", - добавил миллиардер.
Кроме того, по его мнению, "когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним после вот только повысившейся до 5% ставки ФРС, про проблемы американского бизнеса - малого, среднего и крупного промышленного - который не может себе позволить конкурировать с Китаем и Мексикой с такими высокими ставками, то как-то становится до боли знакомо всё, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы".
"И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", - заключил бизнесмен.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
13 марта, 01:38
 
ЭкономикаСШАОлег ДерипаскаРоссияФедеральная резервная система США
 
 
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