Дерипаска сравнил экономическую систему в США с кобылкой
Дерипаска, говоря об экономической ситуации в США, заявил, что "не выдержит кобылка"
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с учетом сложившейся в США политической и экономической ситуации - внешних санкций, военных акций в мире и необеспеченных депозитов банков на триллионы долларов - финансовая система страны может не выдержать.
"Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены - ред.). "Но тут ещё и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка", - добавил миллиардер.
Кроме того, по его мнению, "когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним после вот только повысившейся до 5% ставки ФРС, про проблемы американского бизнеса - малого, среднего и крупного промышленного - который не может себе позволить конкурировать с Китаем и Мексикой с такими высокими ставками, то как-то становится до боли знакомо всё, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы".
"И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живём за счёт ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", - заключил бизнесмен.