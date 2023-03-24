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США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
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15:13 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2023
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт
Диверсии американцев на газопроводах "Северный поток" позволяют называть сегодня США террористическим государством, и со временем эти действия станут предметом... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:13
2023-03-24T15:13
россия
сша
европа
сеймур херш
джо байден
nord stream 2 ag
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Диверсии американцев на газопроводах "Северный поток" позволяют называть сегодня США террористическим государством, и со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, им придется расплатиться по долгам, считает политолог, профессор МГИМО МИД России Андраник Мигранян. "Что касается "Северных потоков" и разрушения этих газопроводов, среди очень многих преступных действий американцев это занимает особое место. Фактически расследование Сеймура Херша нанесло колоссальный удар по репутации США и совершенно очевидно, что сегодня можно определить американское государство как террористическое государство, и оно совершило террористический акт", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". США нанесли удар не только против своего потенциального противника, но и по собственности своего союзника по НАТО – Германии и фактически по экономическим интересам союзников в Европе. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html
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россия, сша, европа, сеймур херш, джо байден, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире
Россия, США, Европа, Сеймур Херш, Джо Байден, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт

Политолог Мигранян: США придется ответить в суде за диверсии на "Северных потоках"

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Диверсии американцев на газопроводах "Северный поток" позволяют называть сегодня США террористическим государством, и со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, им придется расплатиться по долгам, считает политолог, профессор МГИМО МИД России Андраник Мигранян.
"Что касается "Северных потоков" и разрушения этих газопроводов, среди очень многих преступных действий американцев это занимает особое место. Фактически расследование Сеймура Херша нанесло колоссальный удар по репутации США и совершенно очевидно, что сегодня можно определить американское государство как террористическое государство, и оно совершило террористический акт", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"
23 марта, 14:43
США нанесли удар не только против своего потенциального противника, но и по собственности своего союзника по НАТО – Германии и фактически по экономическим интересам союзников в Европе.
«
"В конечном итоге правда выйдет на свет Божий, и американцы будут еще больше дискредитированы. Если сейчас у них есть ощущение превосходства силы, доминирования и ресурсов, рычагов давления на международное сообщество со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, осуждения. Мало того - со временем им придется расплатиться по долгам. Потому что то, что они совершили – это колоссальное преступление… Их цели и задачи нанести урон России обернулись для них же очень тяжёлыми последствиями", - подчеркнул он.
В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
На месте схода с рельсов поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Америка сошла с рельсов и летит под откос
21 марта, 08:00
 
РоссияСШАЕвропаСеймур ХершДжо БайденNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В мире
 
 
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