https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html

США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт

США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2023

США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт

Диверсии американцев на газопроводах "Северный поток" позволяют называть сегодня США террористическим государством, и со временем эти действия станут предметом... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:13

2023-03-24T15:13

2023-03-24T15:13

россия

сша

европа

сеймур херш

джо байден

nord stream 2 ag

генеральная прокуратура рф

газпром

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Диверсии американцев на газопроводах "Северный поток" позволяют называть сегодня США террористическим государством, и со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, им придется расплатиться по долгам, считает политолог, профессор МГИМО МИД России Андраник Мигранян. "Что касается "Северных потоков" и разрушения этих газопроводов, среди очень многих преступных действий американцев это занимает особое место. Фактически расследование Сеймура Херша нанесло колоссальный удар по репутации США и совершенно очевидно, что сегодня можно определить американское государство как террористическое государство, и оно совершило террористический акт", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". США нанесли удар не только против своего потенциального противника, но и по собственности своего союзника по НАТО – Германии и фактически по экономическим интересам союзников в Европе. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

https://ria.ru/20230321/amerika-1859306308.html

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