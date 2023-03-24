https://ria.ru/20230324/ssha-1860338190.html

США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков

США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2023

США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков

США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, Россия не может оставаться безучастной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:21

2023-03-24T12:21

2023-03-24T12:45

сша

белоруссия

в мире

россия

дмитрий песков

энтони блинкен

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, Россия не может оставаться безучастной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение США спецпредставителя для взаимодействия с Белоруссией."Нет, это, безусловно, что Соединенные Штаты продолжают фактическое, прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию. А это не что иное как вмешательство во внутренние дела. Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей", - сказал Песков.Пресс-секретарь отметил, что Россия не может оставаться к этому индифферентной и безучастной.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената США заявил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции.

https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html

https://ria.ru/20230117/ogranicheniya-1845525619.html

сша

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, белоруссия, в мире, россия, дмитрий песков, энтони блинкен