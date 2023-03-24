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США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков
США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2023
США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков
США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, Россия не может оставаться безучастной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:21
2023-03-24T12:21
2023-03-24T12:45
сша
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в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, Россия не может оставаться безучастной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение США спецпредставителя для взаимодействия с Белоруссией."Нет, это, безусловно, что Соединенные Штаты продолжают фактическое, прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию. А это не что иное как вмешательство во внутренние дела. Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей", - сказал Песков.Пресс-секретарь отметил, что Россия не может оставаться к этому индифферентной и безучастной.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената США заявил, что в Вашингтоне планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции.
https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, белоруссия, в мире, россия, дмитрий песков, энтони блинкен
США, Белоруссия, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен
США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков
Песков: Россия не может быть безучастной к вмешательству США в дела Белоруссии
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, Россия не может оставаться безучастной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение США спецпредставителя для взаимодействия с Белоруссией.
"Нет, это, безусловно, что Соединенные Штаты продолжают фактическое, прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию. А это не что иное как вмешательство во внутренние дела. Это, конечно, требует особого внимания, прежде всего со стороны наших белорусских друзей", - сказал Песков.
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Пресс-секретарь отметил, что Россия не может оставаться к этому индифферентной и безучастной.
«
"Мы уверены, что белорусское государство - устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела", - сказал Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената США заявил, что в Вашингтоне
планируют назначить специального посланника по Белоруссии для проведения контактов с представителями оппозиции.
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