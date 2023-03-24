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США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР - РИА Новости, 24.03.2023
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05:38 24.03.2023 (обновлено: 07:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ssha-1860253357.html
США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР
США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР - РИА Новости, 24.03.2023
США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР
США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:38
2023-03-24T07:40
в мире
сша
министерство обороны сша
сирия
ллойд остин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу коалиции, в результате погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения, сообщает Пентагон.По данным минобороны США, беспилотник-камикадзе атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, по распоряжению президента США Джо Байдена Центральное командование США в ночь на пятницу нанесло "высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)".О результатах ответного удара ничего не сообщается.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, сирия, ллойд остин
В мире, США, Министерство обороны США, Сирия, Ллойд Остин
США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР

Пентагон: США в ответ на атаку иранского БПЛА в Сирии нанесли удары по формированиям КСИР

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу коалиции, в результате погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения, сообщает Пентагон.
По данным минобороны США, беспилотник-камикадзе атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, по распоряжению президента США Джо Байдена Центральное командование США в ночь на пятницу нанесло "высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)".
О результатах ответного удара ничего не сообщается.
Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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