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США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР

США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР - РИА Новости, 24.03.2023

США ответили на атаку иранского БПЛА в Сирии ударами по формированию КСИР

США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:38

2023-03-24T05:38

2023-03-24T07:40

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США нанесли в Сирии авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в ответ на налет иранского беспилотника на базу коалиции, в результате погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения, сообщает Пентагон.По данным минобороны США, беспилотник-камикадзе атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, по распоряжению президента США Джо Байдена Центральное командование США в ночь на пятницу нанесло "высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)".О результатах ответного удара ничего не сообщается.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

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в мире, сша, министерство обороны сша, сирия, ллойд остин