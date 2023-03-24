https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html

Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев

Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:09

2023-03-24T08:09

2023-03-24T08:09

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". "По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев подчеркнул, что оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий. "По понятным причинам, здесь очень много факторов", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия