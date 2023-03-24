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Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:09
2023-03-24T08:09
2023-03-24T08:09
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". "По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев подчеркнул, что оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий. "По понятным причинам, здесь очень много факторов", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
Медведев: говорить о сроках спецоперации некорректно, не будем забегать вперед
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед".
"По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий.
"По понятным причинам, здесь очень много факторов", - добавил он.
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