Рейтинг@Mail.ru
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:09
2023-03-24T08:09
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед". "По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев подчеркнул, что оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий. "По понятным причинам, здесь очень много факторов", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев

Медведев: говорить о сроках спецоперации некорректно, не будем забегать вперед

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отвечать на вопрос о сроках спецоперации некорректно: "Не будем забегать вперед".
"По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев подчеркнул, что оценки хода и сроков может давать Верховный главнокомандующий.
"По понятным причинам, здесь очень много факторов", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мировая война получила свою "Москву-23"
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала