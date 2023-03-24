https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников - РИА Новости, 24.03.2023
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:40
2023-03-24T14:40
2023-03-24T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
константиновка
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464297_0:154:2970:1825_1920x0_80_0_0_6d92e34327a21f8c85d865ad26c7eda5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников "Иностранный легион", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 87 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
константиновка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464297_331:0:2970:1979_1920x0_80_0_0_5216e56e4e297ffbfd5dd3cfe1fd8a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников
В Минобороны заявили об уничтожении в ДНР склада боеприпасов подразделений наемников