Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 24.03.2023 (обновлено: 15:26 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников - РИА Новости, 24.03.2023
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:40
2023-03-24T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
константиновка
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464297_0:154:2970:1825_1920x0_80_0_0_6d92e34327a21f8c85d865ad26c7eda5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников "Иностранный легион", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 87 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
константиновка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464297_331:0:2970:1979_1920x0_80_0_0_5216e56e4e297ffbfd5dd3cfe1fd8a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников

В Минобороны заявили об уничтожении в ДНР склада боеприпасов подразделений наемников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников "Иностранный легион", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 87 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКонстантиновкаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала