https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников - РИА Новости, 24.03.2023

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов наемников

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:40

2023-03-24T14:40

2023-03-24T15:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

константиновка

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников "Иностранный легион", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 87 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

константиновка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)