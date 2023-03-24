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В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков - РИА Новости, 24.03.2023
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков
Спасатели вызволили троих подростков, которые случайно уплыли на льдине по реке Урал в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:01
2023-03-24T18:01
2023-03-24T21:39
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УФА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили троих подростков, которые случайно уплыли на льдине по реке Урал в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. В спасательной операции участвовали оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области, расчет 2-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Аварийно-спасательной службы Оренбуржья."К счастью, льдину с подростками быстро прибило к берегу до железнодорожного моста. Подростки выбрались на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в ГУ МЧС по региону. Ведомство опубликовало видео спасения подростков. На кадрах видно, как по реке на льдине плывут трое мальчиков.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков
В Оренбурге на реке Урал с дрейфующей льдины спасли троих подростков