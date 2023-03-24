Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:01 24.03.2023 (обновлено: 21:39 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков - РИА Новости, 24.03.2023
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков
Спасатели вызволили троих подростков, которые случайно уплыли на льдине по реке Урал в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:01
2023-03-24T21:39
хорошие новости
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860472767_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_8c91e59921455c96c6bbfd7adbcf21f2.jpg
УФА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили троих подростков, которые случайно уплыли на льдине по реке Урал в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. В спасательной операции участвовали оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области, расчет 2-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Аварийно-спасательной службы Оренбуржья."К счастью, льдину с подростками быстро прибило к берегу до железнодорожного моста. Подростки выбрались на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в ГУ МЧС по региону. Ведомство опубликовало видео спасения подростков. На кадрах видно, как по реке на льдине плывут трое мальчиков.
https://ria.ru/20230324/kot-1860308982.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860472767_47:0:1246:899_1920x0_80_0_0_dea6f82288ed667334a9f61690c701bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге с дрейфующей льдины спасли троих подростков

В Оренбурге на реке Урал с дрейфующей льдины спасли троих подростков

© ГУ МЧС России по Оренбургской области/TelegramЛюди на льдине на реке Урал в Оренбурге
Люди на льдине на реке Урал в Оренбурге
© ГУ МЧС России по Оренбургской области/Telegram
Люди на льдине на реке Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 24 мар — РИА Новости. Спасатели вызволили троих подростков, которые случайно уплыли на льдине по реке Урал в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
«

"Днем по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о трех подростках, оказавшихся на оторвавшейся льдине на реке Урал. <...> Ребята решили прогуляться по тонкому льду, но оказались на середине реки без возможности вернуться на берег самостоятельно", — говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области, расчет 2-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Аварийно-спасательной службы Оренбуржья.
"К счастью, льдину с подростками быстро прибило к берегу до железнодорожного моста. Подростки выбрались на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ведомство опубликовало видео спасения подростков. На кадрах видно, как по реке на льдине плывут трое мальчиков.
Спасатели с котом, который застрял а автомобиле в Бирюлево Восточном
В Москве из автомобиля спасли кота-"механика"
Вчера, 11:07
 
Хорошие новостиПроисшествияОренбургОренбургская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала