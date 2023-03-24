https://ria.ru/20230324/spasenie-1860247803.html

Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине

Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине - РИА Новости, 24.03.2023

Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине

Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:24

2023-03-24T03:24

2023-03-24T10:51

хорошие новости

вилючинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Льдина, на которой была девочка, откололась, когда дети играли у берега. Спасателей вызвали очевидцы."Прибывшие в район происшествия пожарные поняли, что времени на раздумья нет. Один из них, Николай Шаров, снял боевую одежду и, опоясавшись спасательной веревкой, поплыл вслед за перепуганным ребенком", — рассказали в министерстве, уточнив, что на месте было глубоко, а ребенка отнесло на 40 метров.Мужчина доплыл до льдины и отбуксировал ее вместе с девочкой к пирсу.

https://ria.ru/20230318/spasenie-1858779927.html

вилючинск

россия

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вилючинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия