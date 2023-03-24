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Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине - РИА Новости, 24.03.2023
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Хорошие новости
 
03:24 24.03.2023 (обновлено: 10:51 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/spasenie-1860247803.html
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине - РИА Новости, 24.03.2023
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине
Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:24
2023-03-24T10:51
хорошие новости
вилючинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Льдина, на которой была девочка, откололась, когда дети играли у берега. Спасателей вызвали очевидцы."Прибывшие в район происшествия пожарные поняли, что времени на раздумья нет. Один из них, Николай Шаров, снял боевую одежду и, опоясавшись спасательной веревкой, поплыл вслед за перепуганным ребенком", — рассказали в министерстве, уточнив, что на месте было глубоко, а ребенка отнесло на 40 метров.Мужчина доплыл до льдины и отбуксировал ее вместе с девочкой к пирсу.
https://ria.ru/20230318/spasenie-1858779927.html
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вилючинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Вилючинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине

Камчатский пожарный Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с льдины

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой
Вечерний туман над Авачинской губой - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вечерний туман над Авачинской губой. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«

"В Вилючинске девочка, примерно 10 лет, едва не уплыла на льдине в бухту Крашенниникова. На помощь ей пришел пожарный", — сказали в МЧС.

© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюПожарный Николай Шаров
Пожарный Николай Шаров - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краю
Пожарный Николай Шаров
Льдина, на которой была девочка, откололась, когда дети играли у берега. Спасателей вызвали очевидцы.
"Прибывшие в район происшествия пожарные поняли, что времени на раздумья нет. Один из них, Николай Шаров, снял боевую одежду и, опоясавшись спасательной веревкой, поплыл вслед за перепуганным ребенком", — рассказали в министерстве, уточнив, что на месте было глубоко, а ребенка отнесло на 40 метров.
Мужчина доплыл до льдины и отбуксировал ее вместе с девочкой к пирсу.
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