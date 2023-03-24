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Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине - РИА Новости, 24.03.2023
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине
Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:24
2023-03-24T03:24
2023-03-24T10:51
хорошие новости
вилючинск
россия
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происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся льдины, которую уносило дальше от берега камчатском в Вилючинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Льдина, на которой была девочка, откололась, когда дети играли у берега. Спасателей вызвали очевидцы."Прибывшие в район происшествия пожарные поняли, что времени на раздумья нет. Один из них, Николай Шаров, снял боевую одежду и, опоясавшись спасательной веревкой, поплыл вслед за перепуганным ребенком", — рассказали в министерстве, уточнив, что на месте было глубоко, а ребенка отнесло на 40 метров.Мужчина доплыл до льдины и отбуксировал ее вместе с девочкой к пирсу.
https://ria.ru/20230318/spasenie-1858779927.html
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вилючинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Вилючинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Камчатский пожарный вплавь спас девочку, которую унесло в море на льдине
Камчатский пожарный Шаров проплыл 40 метров в студеной воде, чтобы спасти девочку с льдины