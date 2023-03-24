https://ria.ru/20230324/soyuz-1860480297.html
Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта
Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта - РИА Новости, 24.03.2023
Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта
Госкомиссия утвердила дату возвращения на Землю в беспилотном режиме корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, корабль спустится 28 марта, сообщил РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:14
2023-03-24T18:14
2023-03-24T18:14
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госкомиссия утвердила дату возвращения на Землю в беспилотном режиме корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, корабль спустится 28 марта, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня государственная комиссия на заседании в Госкорпорации "Роскосмос" одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции на Землю 28 марта", - говорится в сообщении. В госкорпорации напомнили, что из-за разгерметизации системы терморегулирования, произошедшей 15 декабря 2022 года после пробоя радиатора микрометеороидом, приземление корабля решили осуществить в беспилотном режиме. В данный момент космонавты на Международной космической станции уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате. "Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск", - уточнили в "Роскосмосе". На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как ранее сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершён выход в открытый космос. После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. Еще раз он поменяется после расстыковки "Союза МС-23" во второй половине 2023 года — с 69 на 70, добавили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20230306/soyuz-1856190156.html
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос
Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта
"Роскосмос" вернет на Землю неисправный "Союз МС-22" в беспилотном режиме 28 марта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госкомиссия утвердила дату возвращения на Землю в беспилотном режиме корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, корабль спустится 28 марта, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Сегодня государственная комиссия на заседании в Госкорпорации "Роскосмос" одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции на Землю 28 марта", - говорится в сообщении. В госкорпорации напомнили, что из-за разгерметизации системы терморегулирования, произошедшей 15 декабря 2022 года после пробоя радиатора микрометеороидом, приземление корабля решили осуществить в беспилотном режиме.
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В данный момент космонавты на Международной космической станции уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате. "Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск", - уточнили в "Роскосмосе".
На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как ранее сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершён выход в открытый космос.
После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. Еще раз он поменяется после расстыковки "Союза МС-23" во второй половине 2023 года — с 69 на 70, добавили в "Роскосмосе".
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