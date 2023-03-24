https://ria.ru/20230324/soyuz-1860480297.html

Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта - РИА Новости, 24.03.2023

Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Госкомиссия утвердила дату возвращения на Землю в беспилотном режиме корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, корабль спустится 28 марта, сообщил РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:14

2023-03-24T18:14

2023-03-24T18:14

космос - риа наука

земля

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801171_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_72b8c65367a35a7958b01be133590856.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госкомиссия утвердила дату возвращения на Землю в беспилотном режиме корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, корабль спустится 28 марта, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня государственная комиссия на заседании в Госкорпорации "Роскосмос" одобрила возвращение корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции на Землю 28 марта", - говорится в сообщении. В госкорпорации напомнили, что из-за разгерметизации системы терморегулирования, произошедшей 15 декабря 2022 года после пробоя радиатора микрометеороидом, приземление корабля решили осуществить в беспилотном режиме. В данный момент космонавты на Международной космической станции уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы — в его спускаемом аппарате. "Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск", - уточнили в "Роскосмосе". На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как ранее сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершён выход в открытый космос. После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. Еще раз он поменяется после расстыковки "Союза МС-23" во второй половине 2023 года — с 69 на 70, добавили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20230306/soyuz-1856190156.html

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, земля, роскосмос