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Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания - РИА Новости, 24.03.2023
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12:23 24.03.2023 (обновлено: 12:27 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/soveschanie-1860339196.html
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания - РИА Новости, 24.03.2023
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания
Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:23
2023-03-24T12:27
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, оно сдвинуто было на неделю, мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет перенесенное совещание по реализации послания.Ранее планировалось, что Путин проведет 16 марта совещание с членами правительства, посвященное реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию и ходу работы по решению стратегических задач развития.
https://ria.ru/20230315/poslanie-1858054778.html
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политика, дмитрий песков, россия, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания

Песков: перенесенное совещание у Путина по реализации послания пройдет на следующей неделе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, оно сдвинуто было на неделю, мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет перенесенное совещание по реализации послания.
Ранее планировалось, что Путин проведет 16 марта совещание с членами правительства, посвященное реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию и ходу работы по решению стратегических задач развития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию
15 марта, 15:16
 
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