https://ria.ru/20230324/soveschanie-1860339196.html
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания - РИА Новости, 24.03.2023
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания
Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:23
2023-03-24T12:23
2023-03-24T12:27
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, оно сдвинуто было на неделю, мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет перенесенное совещание по реализации послания.Ранее планировалось, что Путин проведет 16 марта совещание с членами правительства, посвященное реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию и ходу работы по решению стратегических задач развития.
https://ria.ru/20230315/poslanie-1858054778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания
Песков: перенесенное совещание у Путина по реализации послания пройдет на следующей неделе
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, оно сдвинуто было на неделю, мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет перенесенное совещание по реализации послания.
Ранее планировалось, что Путин проведет 16 марта совещание с членами правительства, посвященное реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию и ходу работы по решению стратегических задач развития.
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию