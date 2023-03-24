https://ria.ru/20230324/soveschanie-1860339196.html

Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания

Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания - РИА Новости, 24.03.2023

Песков рассказал о планирующемся совещании по реализации послания

Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:23

2023-03-24T12:23

2023-03-24T12:27

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перенесенное совещание у президента России Владимира Путина по реализации послания ожидается на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, оно сдвинуто было на неделю, мы ожидаем на следующей неделе это совещание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет перенесенное совещание по реализации послания.Ранее планировалось, что Путин проведет 16 марта совещание с членами правительства, посвященное реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию и ходу работы по решению стратегических задач развития.

https://ria.ru/20230315/poslanie-1858054778.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, россия, владимир путин