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Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 24.03.2023
Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы по развитию сотрудничества в газовом секторе, сообщила компания. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:03
2023-03-24T19:03
2023-03-24T19:03
экономика
казахстан
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы по развитию сотрудничества в газовом секторе, сообщила компания. "Сегодня в Астане состоялась двусторонняя рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Газпрома". "На встрече были детально рассмотрены вопросы развития сотрудничества в газовой сфере", - добавляется там же. Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия–Центр". Основные условия поставок пока не утверждены. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия–Центр" проходят по территориям России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html
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экономика, казахстан, алексей миллер, газпром, касым-жомарт токаев, россия, в мире
Экономика, Казахстан, Алексей Миллер, Газпром, Касым-Жомарт Токаев, Россия, В мире
Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и президент Казахстана Токаев обсудили развитие сотрудничества в газовой сфере