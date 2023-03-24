https://ria.ru/20230324/sochi-1860266450.html
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.03.2023
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщают в ГУМЧС Краснодарского края. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:56
2023-03-24T08:56
2023-03-24T09:02
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщают в ГУМЧС Краснодарского края."Двадцать третьего марта 2023 МО г-к. Сочи, на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Обнинской сейсмологической станции.Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4, никто не пострадал
КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщают в ГУМЧС Краснодарского края.
"Двадцать третьего марта 2023 МО г-к. Сочи, на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Обнинской сейсмологической станции.
Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.
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