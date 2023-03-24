https://ria.ru/20230324/sochi-1860266450.html

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.03.2023

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщают в ГУМЧС Краснодарского края. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:56

2023-03-24T08:56

2023-03-24T09:02

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, сообщают в ГУМЧС Краснодарского края."Двадцать третьего марта 2023 МО г-к. Сочи, на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Обнинской сейсмологической станции.Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

сочи

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия