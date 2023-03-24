https://ria.ru/20230324/sobaka-1860521617.html

В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку - РИА Новости, 24.03.2023

В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T21:48

2023-03-24T21:48

2023-03-24T21:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщило городское ГУМЧС.Там уточнили, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба "Балтиец" и вызвали специалистов. "Прибывшие к месту сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли ее из полыньи и доставили животное на спасательную станцию", — говорится в сообщении. Уточняется, что животное впоследствии передали хозяину. "Выяснилось, что "потерпевшую" зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные", — сообщили в ведомстве ведомство.

https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html

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финский залив

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Наталья Макарова

санкт-петербург, финский залив, общество