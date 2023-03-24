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В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку - РИА Новости, 24.03.2023
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Хорошие новости
 
21:48 24.03.2023 (обновлено: 21:54 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sobaka-1860521617.html
В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку
В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку - РИА Новости, 24.03.2023
В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку
Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T21:48
2023-03-24T21:54
хорошие новости
санкт-петербург
финский залив
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщило городское ГУМЧС.Там уточнили, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба "Балтиец" и вызвали специалистов. "Прибывшие к месту сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли ее из полыньи и доставили животное на спасательную станцию", — говорится в сообщении. Уточняется, что животное впоследствии передали хозяину. "Выяснилось, что "потерпевшую" зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные", — сообщили в ведомстве ведомство.
https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html
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санкт-петербург, финский залив, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Финский залив, Общество
В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку

В Петербурге с отколовшейся в Финском заливе льдины спасли собаку и передали хозяину

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуСпасатели в Финском заливе
Спасатели в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасатели в Финском заливе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга спасли с льдины в акватории Финского залива собаку, сообщило городское ГУМЧС.
Там уточнили, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба "Балтиец" и вызвали специалистов.
"Прибывшие к месту сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга извлекли ее из полыньи и доставили животное на спасательную станцию", — говорится в сообщении.
Уточняется, что животное впоследствии передали хозяину.
"Выяснилось, что "потерпевшую" зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные", — сообщили в ведомстве ведомство.
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