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Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу - РИА Новости, 24.03.2023
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15:00 24.03.2023
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Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу
Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу - РИА Новости, 24.03.2023
Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу
В России необходимо создать единую службу психологической помощи на базе профильных ведомств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:00
2023-03-24T15:00
общество
здоровье - общество
россия
султан хамзаев
анна кузнецова
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В России необходимо создать единую службу психологической помощи на базе профильных ведомств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина сказала, что ведомство поддержало идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях. "Мое мнение: в России должна действовать единая психологическая служба помощи нашим гражданам, организованная на базе профильных ведомств", - заявил Хамзаев. По его словам, в этом вопросе должно быть налажено межведомственное взаимодействие: МВД РФ, Минтруда, Минздрава, для более объективной информации и адресной работы с людьми. По словам Хамзаева, это было бы актуально с учетом "тревожных настроений у некоторых групп населения". Подобная служба должна заняться качественным мониторингом психологического здоровья граждан, особенно контролировать психически нездоровых людей, добавил он. "Я хотел бы напомнить. В советское время был строгий учёт психически больных людей. Сегодня идёт фиксация преимущественно тех людей, кто находится в стационарах. Здесь необходимо качественное усиление работы", - отметил депутат. Как ранее отмечала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, законопроект о психологической помощи должны внести в Госдуму в ближайшее время, сейчас идут согласования с Минздравом и Минтрудом по ведению реестра специалистов, все остальные пункты уже согласованы.
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
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общество, здоровье - общество, россия, султан хамзаев, анна кузнецова, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Султан Хамзаев, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу

Депутат Госдумы Хамзаев призвал создать в России единую службу психологической помощи

© Depositphotos.com / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Depositphotos.com / belchonock
На приеме у психиатра . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В России необходимо создать единую службу психологической помощи на базе профильных ведомств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина сказала, что ведомство поддержало идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях.
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"Мое мнение: в России должна действовать единая психологическая служба помощи нашим гражданам, организованная на базе профильных ведомств", - заявил Хамзаев.
По его словам, в этом вопросе должно быть налажено межведомственное взаимодействие: МВД РФ, Минтруда, Минздрава, для более объективной информации и адресной работы с людьми. По словам Хамзаева, это было бы актуально с учетом "тревожных настроений у некоторых групп населения". Подобная служба должна заняться качественным мониторингом психологического здоровья граждан, особенно контролировать психически нездоровых людей, добавил он.
"Я хотел бы напомнить. В советское время был строгий учёт психически больных людей. Сегодня идёт фиксация преимущественно тех людей, кто находится в стационарах. Здесь необходимо качественное усиление работы", - отметил депутат.
Как ранее отмечала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, законопроект о психологической помощи должны внести в Госдуму в ближайшее время, сейчас идут согласования с Минздравом и Минтрудом по ведению реестра специалистов, все остальные пункты уже согласованы.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСултан ХамзаевАнна КузнецоваГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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