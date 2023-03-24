https://ria.ru/20230324/sluzhba-1860402433.html

Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу

Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу - РИА Новости, 24.03.2023

Депутат Госдумы призвал создать в России единую психологическую службу

В России необходимо создать единую службу психологической помощи на базе профильных ведомств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:00

2023-03-24T15:00

2023-03-24T15:00

общество

здоровье - общество

россия

султан хамзаев

анна кузнецова

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В России необходимо создать единую службу психологической помощи на базе профильных ведомств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина сказала, что ведомство поддержало идею передавать из системы здравоохранения в полицию данные о психически больных людях. "Мое мнение: в России должна действовать единая психологическая служба помощи нашим гражданам, организованная на базе профильных ведомств", - заявил Хамзаев. По его словам, в этом вопросе должно быть налажено межведомственное взаимодействие: МВД РФ, Минтруда, Минздрава, для более объективной информации и адресной работы с людьми. По словам Хамзаева, это было бы актуально с учетом "тревожных настроений у некоторых групп населения". Подобная служба должна заняться качественным мониторингом психологического здоровья граждан, особенно контролировать психически нездоровых людей, добавил он. "Я хотел бы напомнить. В советское время был строгий учёт психически больных людей. Сегодня идёт фиксация преимущественно тех людей, кто находится в стационарах. Здесь необходимо качественное усиление работы", - отметил депутат. Как ранее отмечала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, законопроект о психологической помощи должны внести в Госдуму в ближайшее время, сейчас идут согласования с Минздравом и Минтрудом по ведению реестра специалистов, все остальные пункты уже согласованы.

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, султан хамзаев, анна кузнецова, госдума рф, генеральная прокуратура рф