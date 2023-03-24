https://ria.ru/20230324/shtraf-1860476325.html

В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час

В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час - РИА Новости, 24.03.2023

В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час

Госавтоинспекция отменила постановление об административном правонарушении в отношении водителя, который, по данным камеры видеофиксации, ехал на автомобиле в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:01

2023-03-24T18:01

2023-03-24T18:06

происшествия

авто

пенза

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Госавтоинспекция отменила постановление об административном правонарушении в отношении водителя, который, по данным камеры видеофиксации, ехал на автомобиле в Пензе со скоростью 153 километра в час, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано фото с камеры видеофиксации, согласно которому комплекс "Кордон.Про" в Пензе у дома 1 на улице Центральной 19 марта в 11.01 мск выявил на второй полосе дороги автомобиль Mitsubishi, набравший скорость 153 километра в час при разрешенных 60 километрах в час, при этом следом за ним едет на небольшой дистанции следующий автомобиль. Автор поста в сообщении отметил, что при обжаловании решения на "Госуслугах" получил отказ, так как прибор фиксации поверку прошел. В прокуратуре области РИА Новости заявили, что ведомство не получало жалоб от водителей на работу этой камеры видеофиксации. "Этот факт единичный. Постановление отменено. Больше обращений не было", - сказали в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20230220/khabarovsk-1853047972.html

пенза

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, пенза, гибдд мвд рф