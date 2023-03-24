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В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час - РИА Новости, 24.03.2023
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18:01 24.03.2023 (обновлено: 18:06 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/shtraf-1860476325.html
В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час
В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час - РИА Новости, 24.03.2023
В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час
Госавтоинспекция отменила постановление об административном правонарушении в отношении водителя, который, по данным камеры видеофиксации, ехал на автомобиле в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:01
2023-03-24T18:06
происшествия
авто
пенза
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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Госавтоинспекция отменила постановление об административном правонарушении в отношении водителя, который, по данным камеры видеофиксации, ехал на автомобиле в Пензе со скоростью 153 километра в час, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД. Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано фото с камеры видеофиксации, согласно которому комплекс "Кордон.Про" в Пензе у дома 1 на улице Центральной 19 марта в 11.01 мск выявил на второй полосе дороги автомобиль Mitsubishi, набравший скорость 153 километра в час при разрешенных 60 километрах в час, при этом следом за ним едет на небольшой дистанции следующий автомобиль. Автор поста в сообщении отметил, что при обжаловании решения на "Госуслугах" получил отказ, так как прибор фиксации поверку прошел. В прокуратуре области РИА Новости заявили, что ведомство не получало жалоб от водителей на работу этой камеры видеофиксации. "Этот факт единичный. Постановление отменено. Больше обращений не было", - сказали в пресс-службе управления.
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происшествия, авто, пенза, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Пенза, ГИБДД МВД РФ
В Пензе ГИБДД отменила штраф за скорость 153 километра в час

В Пензе ГИБДД отменила штраф с камеры за превышение скорости почти на сто километров в час

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобильное движение. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Госавтоинспекция отменила постановление об административном правонарушении в отношении водителя, который, по данным камеры видеофиксации, ехал на автомобиле в Пензе со скоростью 153 километра в час, сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано фото с камеры видеофиксации, согласно которому комплекс "Кордон.Про" в Пензе у дома 1 на улице Центральной 19 марта в 11.01 мск выявил на второй полосе дороги автомобиль Mitsubishi, набравший скорость 153 километра в час при разрешенных 60 километрах в час, при этом следом за ним едет на небольшой дистанции следующий автомобиль. Автор поста в сообщении отметил, что при обжаловании решения на "Госуслугах" получил отказ, так как прибор фиксации поверку прошел. В прокуратуре области РИА Новости заявили, что ведомство не получало жалоб от водителей на работу этой камеры видеофиксации.
"Этот факт единичный. Постановление отменено. Больше обращений не было", - сказали в пресс-службе управления.
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