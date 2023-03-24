Херш назвал теракт на "Северных потоках" наказанием США для канцлера ФРГ
Херш связал теракт на "Северных потоках" с гневом США за отказ ФРГ поставлять Киеву оружие
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш связывает теракты на газопроводах "Северный поток" с возможным "гневом или наказанием" США в отношении канцлера Германии Олафа Шольца из-за нежелания Берлина ранее поставлять Киеву больше военной помощи.
"Единственное, я могу сделать вывод, могу подумать и предположить, а имеющие к делу отношение думают так же, президент (США Джо Байден - ред.) боялся, что канцлер Шольц не хотел поставлять больше оружия. Вот и все. Не знаю, был ли это гнев или наказание, но конечный результат в том, что крупный источник энергии в Западную Европу был отрезан", - сказал Херш в интервью китайской газете China Daily.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.