https://ria.ru/20230324/sholts-1860451210.html

Херш назвал теракт на "Северных потоках" наказанием США для канцлера ФРГ

Херш назвал теракт на "Северных потоках" наказанием США для канцлера ФРГ - РИА Новости, 24.03.2023

Херш назвал теракт на "Северных потоках" наказанием США для канцлера ФРГ

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш связывает теракты на газопроводах "Северный поток" с возможным "гневом или наказанием" США в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:46

2023-03-24T16:46

2023-03-24T16:53

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

в мире

авария на "северных потоках"

сша

джо байден

олаф шольц

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш связывает теракты на газопроводах "Северный поток" с возможным "гневом или наказанием" США в отношении канцлера Германии Олафа Шольца из-за нежелания Берлина ранее поставлять Киеву больше военной помощи. "Единственное, я могу сделать вывод, могу подумать и предположить, а имеющие к делу отношение думают так же, президент (США Джо Байден - ред.) боялся, что канцлер Шольц не хотел поставлять больше оружия. Вот и все. Не знаю, был ли это гнев или наказание, но конечный результат в том, что крупный источник энергии в Западную Европу был отрезан", - сказал Херш в интервью китайской газете China Daily. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230310/polyanskiy-1856901168.html

https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857139141.html

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северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, в мире, авария на "северных потоках", сша, джо байден, олаф шольц