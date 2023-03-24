https://ria.ru/20230324/shkolnik-1860347560.html

В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности

В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности - РИА Новости, 24.03.2023

В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности

В школах допускается организация оповещения учеников об опасности при помощи звонков, которые есть во всех школах, сообщил на круглом столе о безопасности... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:40

2023-03-24T12:40

2023-03-24T12:40

россия

василий пискарев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В школах допускается организация оповещения учеников об опасности при помощи звонков, которые есть во всех школах, сообщил на круглом столе о безопасности образовательных организаций глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. "Все школы снабжены звонками. Для начала урока – это, допустим, один звонок. А для пожарной безопасности, когда двери нужно открывать, это может быть другой. При возникновении террористической опасности - еще один. Был предложен такой вариант", - сообщил Пискарев. В Госдуме проходит круглый стол о безопасности образовательных организаций, организованный комитетом по безопасности и противодействию коррупции, передает корреспондент РИА Новости. Пискарев на нем также сообщил о необходимости подготовить и обучить учащихся и преподавателей, весь персонал образовательных учреждений "правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации, будь то пожар, появление вооруженного человека или иные события, представляющие угрозу их жизни и здоровью". Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить безопасность "духовного здоровья наших детей, защитить их от воздействия всякого рода провокаторов и преступников, пытающихся, иногда под видом игры, вовлечь их в употребление наркотиков, деструктивную и противоправную деятельность, а в последнее время – и совершение диверсий и терактов". Обсуждение проходит с представителями МЧС и МВД России, Росгвардии, Минпросвещения и специалистов из других заинтересованных ведомств, отметил Пискарев.

https://ria.ru/20230311/zaderzhanie-1857273448.html

https://ria.ru/20230315/krasnov-1858053125.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф