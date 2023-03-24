https://ria.ru/20230324/shkolnik-1860347560.html
В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности
В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности - РИА Новости, 24.03.2023
В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности
В школах допускается организация оповещения учеников об опасности при помощи звонков, которые есть во всех школах, сообщил на круглом столе о безопасности... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:40
2023-03-24T12:40
2023-03-24T12:40
россия
василий пискарев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В школах допускается организация оповещения учеников об опасности при помощи звонков, которые есть во всех школах, сообщил на круглом столе о безопасности образовательных организаций глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. "Все школы снабжены звонками. Для начала урока – это, допустим, один звонок. А для пожарной безопасности, когда двери нужно открывать, это может быть другой. При возникновении террористической опасности - еще один. Был предложен такой вариант", - сообщил Пискарев. В Госдуме проходит круглый стол о безопасности образовательных организаций, организованный комитетом по безопасности и противодействию коррупции, передает корреспондент РИА Новости. Пискарев на нем также сообщил о необходимости подготовить и обучить учащихся и преподавателей, весь персонал образовательных учреждений "правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации, будь то пожар, появление вооруженного человека или иные события, представляющие угрозу их жизни и здоровью". Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить безопасность "духовного здоровья наших детей, защитить их от воздействия всякого рода провокаторов и преступников, пытающихся, иногда под видом игры, вовлечь их в употребление наркотиков, деструктивную и противоправную деятельность, а в последнее время – и совершение диверсий и терактов". Обсуждение проходит с представителями МЧС и МВД России, Росгвардии, Минпросвещения и специалистов из других заинтересованных ведомств, отметил Пискарев.
https://ria.ru/20230311/zaderzhanie-1857273448.html
https://ria.ru/20230315/krasnov-1858053125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Россия, Василий Пискарев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
В Госдуме предложили новый способ оповещения школьников об опасности
В Госдуме предложили оповещать школьников при опасности при помощи звонка
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В школах допускается организация оповещения учеников об опасности при помощи звонков, которые есть во всех школах, сообщил на круглом столе о безопасности образовательных организаций глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Все школы снабжены звонками. Для начала урока – это, допустим, один звонок. А для пожарной безопасности, когда двери нужно открывать, это может быть другой. При возникновении террористической опасности - еще один. Был предложен такой вариант", - сообщил Пискарев.
В Госдуме проходит круглый стол о безопасности образовательных организаций, организованный комитетом по безопасности и противодействию коррупции, передает корреспондент РИА Новости.
Пискарев на нем также сообщил о необходимости подготовить и обучить учащихся и преподавателей, весь персонал образовательных учреждений "правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации, будь то пожар, появление вооруженного человека или иные события, представляющие угрозу их жизни и здоровью".
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Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить безопасность "духовного здоровья наших детей, защитить их от воздействия всякого рода провокаторов и преступников, пытающихся, иногда под видом игры, вовлечь их в употребление наркотиков, деструктивную и противоправную деятельность, а в последнее время – и совершение диверсий и терактов".
Обсуждение проходит с представителями МЧС
и МВД России
, Росгвардии
, Минпросвещения и специалистов из других заинтересованных ведомств, отметил Пискарев.
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