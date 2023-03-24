https://ria.ru/20230324/servis-1860354109.html
"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис
"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис - РИА Новости, 24.03.2023
"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис
АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" запустили "Агроэкспресс", сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса, в цифровом формате на платформе "Мой экспорт"... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:00
2023-03-24T13:00
2023-03-24T13:00
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
ржд
технологии
ржд логистика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" запустили "Агроэкспресс", сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса, в цифровом формате на платформе "Мой экспорт" по распоряжению правительства РФ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Там отмечается, что алгоритм использования сервиса достаточно простой. После регистрации или авторизации в личном кабинете на платформе "Мой экспорт" необходимо выбрать "Агроэкспресс" – сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса" в каталоге бизнес-сервисов. Затем пользователю нужно заполнить электронную заявку и в ней указать характеристики груза, направление и сроки перевозки, а также при необходимости выбрать дополнительные услуги. На основе заявки специалисты компании "РЖД Логистика" сформируют предложение и направят его вместе со счетом клиенту. Если клиента устроят предложенные условия, то транспортировка груза начнется сразу после того, как клиент оплатит выставленный счет и предоставит груз к отправке.Среди плюсов, которые получат пользователи нового сервиса, - простота, удобство и безопасность взаимодействия клиента и оператора, а также экономия времени обеих сторон.Важное преимущество сервиса "Агроэкспресс" - возможность оформить заявку на компенсацию расходов на транспортировку в один клик. Если груз входит в перечень продукции, затраты на перевозку которой государство готово возместить, экспортёр получит об этом уведомление в системе до оплаты заказа. По факту завершения перевозки пользователь платформы "Мой экспорт" сможет подать заявку на компенсацию затрат на перевозку. При этом ему не нужно собирать и подавать в соответствующие инстанции пакет бумажных документов."Агроэкспресс" – специализированный продукт, разработанный для перевозки продукции АПК по железной дороге. Он учитывает и необходимость поддержания температурного режима в пути, и основные моменты по соблюдению требований фитосанитарного контроля, и сжатые сроки, отведенные для доставки сельскохозяйственной продукции конечному потребителю. С точки зрения грузовладельца цифровой формат получения такой услуги оптимален. В рамках одной платформы экспортер получает полный набор необходимых услуг, без посредников и специально адаптированных под его задачи", - отметили в "РЖД Логистике".
https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, ржд, технологии, ржд логистика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, РЖД, Технологии, РЖД Логистика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" запустили "Агроэкспресс", сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса, в цифровом формате на платформе "Мой экспорт" по распоряжению правительства РФ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"Теперь компания может оформить перевозку своего товара в один клик и оформить все подтверждающие документы для получения компенсации транспортных затрат", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что алгоритм использования сервиса достаточно простой. После регистрации или авторизации в личном кабинете на платформе "Мой экспорт" необходимо выбрать "Агроэкспресс" – сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса" в каталоге бизнес-сервисов. Затем пользователю нужно заполнить электронную заявку и в ней указать характеристики груза, направление и сроки перевозки, а также при необходимости выбрать дополнительные услуги. На основе заявки специалисты компании "РЖД Логистика
" сформируют предложение и направят его вместе со счетом клиенту. Если клиента устроят предложенные условия, то транспортировка груза начнется сразу после того, как клиент оплатит выставленный счет и предоставит груз к отправке.
«
"Новый сервис цифровой платформы "Мой экспорт" оптимизирует бизнес-процессы российских компаний-экспортеров по логистическому сопровождению. Теперь у производителей продукции АПК появилась возможность получить услуги экспортной перевозки напрямую у оператора. Пользователь может оформить заказ из любой точки России или мира, где есть интернет", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.
Среди плюсов, которые получат пользователи нового сервиса, - простота, удобство и безопасность взаимодействия клиента и оператора, а также экономия времени обеих сторон.
РЭЦ запустил серию вебинаров для пользователей платформы "Мой экспорт"
Важное преимущество сервиса "Агроэкспресс" - возможность оформить заявку на компенсацию расходов на транспортировку в один клик. Если груз входит в перечень продукции, затраты на перевозку которой государство готово возместить, экспортёр получит об этом уведомление в системе до оплаты заказа. По факту завершения перевозки пользователь платформы "Мой экспорт" сможет подать заявку на компенсацию затрат на перевозку. При этом ему не нужно собирать и подавать в соответствующие инстанции пакет бумажных документов.
"Агроэкспресс" – специализированный продукт, разработанный для перевозки продукции АПК по железной дороге. Он учитывает и необходимость поддержания температурного режима в пути, и основные моменты по соблюдению требований фитосанитарного контроля, и сжатые сроки, отведенные для доставки сельскохозяйственной продукции конечному потребителю. С точки зрения грузовладельца цифровой формат получения такой услуги оптимален. В рамках одной платформы экспортер получает полный набор необходимых услуг, без посредников и специально адаптированных под его задачи", - отметили в "РЖД Логистике".