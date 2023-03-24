https://ria.ru/20230324/servis-1860354109.html

"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис

"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис - РИА Новости, 24.03.2023

"РЖД Логистика" совместно с РЭЦ запустили цифровой сервис

АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" запустили "Агроэкспресс", сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса, в цифровом формате на платформе "Мой экспорт"... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:00

2023-03-24T13:00

2023-03-24T13:00

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

ржд

технологии

ржд логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" запустили "Агроэкспресс", сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса, в цифровом формате на платформе "Мой экспорт" по распоряжению правительства РФ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Там отмечается, что алгоритм использования сервиса достаточно простой. После регистрации или авторизации в личном кабинете на платформе "Мой экспорт" необходимо выбрать "Агроэкспресс" – сервис по доставке продукции агропромышленного комплекса" в каталоге бизнес-сервисов. Затем пользователю нужно заполнить электронную заявку и в ней указать характеристики груза, направление и сроки перевозки, а также при необходимости выбрать дополнительные услуги. На основе заявки специалисты компании "РЖД Логистика" сформируют предложение и направят его вместе со счетом клиенту. Если клиента устроят предложенные условия, то транспортировка груза начнется сразу после того, как клиент оплатит выставленный счет и предоставит груз к отправке.Среди плюсов, которые получат пользователи нового сервиса, - простота, удобство и безопасность взаимодействия клиента и оператора, а также экономия времени обеих сторон.Важное преимущество сервиса "Агроэкспресс" - возможность оформить заявку на компенсацию расходов на транспортировку в один клик. Если груз входит в перечень продукции, затраты на перевозку которой государство готово возместить, экспортёр получит об этом уведомление в системе до оплаты заказа. По факту завершения перевозки пользователь платформы "Мой экспорт" сможет подать заявку на компенсацию затрат на перевозку. При этом ему не нужно собирать и подавать в соответствующие инстанции пакет бумажных документов."Агроэкспресс" – специализированный продукт, разработанный для перевозки продукции АПК по железной дороге. Он учитывает и необходимость поддержания температурного режима в пути, и основные моменты по соблюдению требований фитосанитарного контроля, и сжатые сроки, отведенные для доставки сельскохозяйственной продукции конечному потребителю. С точки зрения грузовладельца цифровой формат получения такой услуги оптимален. В рамках одной платформы экспортер получает полный набор необходимых услуг, без посредников и специально адаптированных под его задачи", - отметили в "РЖД Логистике".

https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, ржд, технологии, ржд логистика