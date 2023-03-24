https://ria.ru/20230324/semya-1860440025.html

В России появится учебное пособие по семьеведению

В России появится учебное пособие по семьеведению - РИА Новости, 24.03.2023

В России появится учебное пособие по семьеведению

Учебное пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи, появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:24

2023-03-24T16:24

2023-03-24T16:24

общество

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Учебное пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи, появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания. "Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи" выпустят пособие для подростков. Его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи", - говорится в сообщении. Сроки появления учебного пособия не указаны. Отмечается, что школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут найти в этом издании советы по построению межличностных отношений, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение, отношения детей и родителей, детские психологические травмы, формирование здоровых отношений между парнем и девушкой, семейные ценности и многое другое. "Из мониторинга ценностных ориентаций молодежи, который проводит Институт воспитания два раза в год, мы, к сожалению, констатируем довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что является существенной демографической проблемой. <...> Поэтому одними из главных инструментов реализации программы воспитания для всех уровней образования являются методические пособия для родителей и педагогов, а для СПО должны таковыми стать программы по семьеведению. Проект такой программы уже разработан Институтом и сейчас будет проходить апробацию", - сказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что задачами такой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей; помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя; передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики; улучшение отношений подростков с родителями и другими членами семьи; улучшение психоэмоционального состояния подростков; формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.

https://ria.ru/20230323/semya-1860085784.html

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830323201.html

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