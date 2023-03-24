https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860470381.html

США ввели санкции против самолета Лукашенко

США ввели санкции против самолета Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2023

США ввели санкции против самолета Лукашенко

США ввели санкции против авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:39

2023-03-24T17:39

2023-03-24T18:10

сша

в мире

александр лукашенко

белоруссия

boeing 737

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило американское министерство финансов.Самолетом, по данным министерства, пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок.Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило "заблокированной собственностью".

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

сша

белоруссия

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сша, в мире, александр лукашенко, белоруссия, boeing 737