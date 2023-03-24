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США ввели санкции против самолета Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2023
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17:39 24.03.2023 (обновлено: 18:10 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860470381.html
США ввели санкции против самолета Лукашенко
США ввели санкции против самолета Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2023
США ввели санкции против самолета Лукашенко
США ввели санкции против авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:39
2023-03-24T18:10
сша
в мире
александр лукашенко
белоруссия
boeing 737
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило американское министерство финансов.Самолетом, по данным министерства, пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок.Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило "заблокированной собственностью".
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
сша
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сша, в мире, александр лукашенко, белоруссия, boeing 737
США, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Boeing 737
США ввели санкции против самолета Лукашенко

Минфин США сообщил о введении санкций против Boeing 737, которым пользуется Лукашенко

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737
Самолет Boeing-737 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило американское министерство финансов.
«
"EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в пресс-релизе.
Самолетом, по данным министерства, пользуется сам Лукашенко, члены его семьи и ближайшее окружение для зарубежных поездок.
Авиалайнер санкционное подразделение министерства финансов объявило "заблокированной собственностью".
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СШАВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияBoeing 737
 
 
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