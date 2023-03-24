https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860464699.html

США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа

США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа - РИА Новости, 24.03.2023

США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа

США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), следует из опубликованного перечня... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:22

2023-03-24T17:22

2023-03-24T17:35

экономика

белоруссия

минский автомобильный завод

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), следует из опубликованного перечня американского минфина."Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский Автомобильный Завод", - указано в документе.Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.

https://ria.ru/20230310/lukashenko-1856966857.html

белоруссия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, минский автомобильный завод, сша