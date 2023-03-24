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США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа - РИА Новости, 24.03.2023
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17:22 24.03.2023 (обновлено: 17:35 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860464699.html
США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа
США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа - РИА Новости, 24.03.2023
США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа
США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), следует из опубликованного перечня... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:22
2023-03-24T17:35
экономика
белоруссия
минский автомобильный завод
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), следует из опубликованного перечня американского минфина."Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский Автомобильный Завод", - указано в документе.Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.
https://ria.ru/20230310/lukashenko-1856966857.html
белоруссия
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экономика, белоруссия, минский автомобильный завод, сша
Экономика, Белоруссия, Минский автомобильный завод, США
США ввели санкции против МАЗа и БелАЗа

Минфин США ввел санкции против белорусских физлиц и компаний, в том числе МАЗа и БелАЗа

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкСборка автомобилей "МАЗ"
Сборка автомобилей МАЗ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Сборка автомобилей "МАЗ". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из Белоруссии, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), следует из опубликованного перечня американского минфина.
"Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский Автомобильный Завод", - указано в документе.
Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская.
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ЭкономикаБелоруссияМинский автомобильный заводСША
 
 
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