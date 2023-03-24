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Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик - РИА Новости, 24.03.2023
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20:11 24.03.2023 (обновлено: 21:03 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/samolet-1860511601.html
Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик
Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик - РИА Новости, 24.03.2023
Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик
Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon пролетели в акватории Черного моря у берегов... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:11
2023-03-24T21:03
политика
великобритания
румыния
eurofighter typhoon
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма, следует из данных сервиса Flightradar.Около 17:30 по московскому времени Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии, после чего взял курс в восточном направлении в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012.Группа двигалась в сторону российского Крыма и была замечена примерно в ста километрах от полуострова.Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве.
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политика, великобритания, румыния, eurofighter typhoon
Политика, Великобритания, Румыния, Eurofighter Typhoon
Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик

Flightradar зафиксировал у берегов Крыма разведывательный Boeing ВВС Великобритании

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Royal Air Force
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма, следует из данных сервиса Flightradar.
Около 17:30 по московскому времени Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии, после чего взял курс в восточном направлении в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012.
Группа двигалась в сторону российского Крыма и была замечена примерно в ста километрах от полуострова.
Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве.
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