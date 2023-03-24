https://ria.ru/20230324/samolet-1860511601.html

Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик

Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик - РИА Новости, 24.03.2023

Flightradar зафиксировал у берегов Крыма британский самолет-разведчик

Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon пролетели в акватории Черного моря у берегов... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:11

2023-03-24T20:11

2023-03-24T21:03

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eurofighter typhoon

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon пролетели в акватории Черного моря у берегов Крыма, следует из данных сервиса Flightradar.Около 17:30 по московскому времени Boeing сделал круг недалеко от территории Румынии, после чего взял курс в восточном направлении в сопровождении двух боевых самолетов четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012.Группа двигалась в сторону российского Крыма и была замечена примерно в ста километрах от полуострова.Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html

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политика, великобритания, румыния, eurofighter typhoon