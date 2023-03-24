https://ria.ru/20230324/rozysk-1860479262.html

МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*

МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова* - РИА Новости, 24.03.2023

МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:11

2023-03-24T18:11

2023-03-24T18:31

россия

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова* и еще ряд людей. Как указывало ведомство, Галлямов* распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и проживает за пределами России.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гибдд мвд рф, происшествия