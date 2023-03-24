https://ria.ru/20230324/rozysk-1860479262.html
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова* - РИА Новости, 24.03.2023
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*
МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:11
2023-03-24T18:11
2023-03-24T18:31
россия
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происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова* и еще ряд людей. Как указывало ведомство, Галлямов* распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и проживает за пределами России.* Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Галлямову*, не указывается.
В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова* и еще ряд людей. Как указывало ведомство, Галлямов* распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и проживает за пределами России.
* Признан физлицом-иноагентом.
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