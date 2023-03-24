Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова* - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 24.03.2023 (обновлено: 18:31 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/rozysk-1860479262.html
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова* - РИА Новости, 24.03.2023
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*
МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:11
2023-03-24T18:31
россия
гибдд мвд рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b2354fd01edd0105f2c1c7c3c65359f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова* и еще ряд людей. Как указывало ведомство, Галлямов* распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и проживает за пределами России.* Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849291_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a4047961738a129556bbdfe89fcc6f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
МВД объявило в розыск Аббаса Галлямова*

МВД России объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МВД России
Здание МВД России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание МВД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Аббаса Галлямова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. Статья, инкриминируемая Галлямову*, не указывается.
В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов Галлямова* и еще ряд людей. Как указывало ведомство, Галлямов* распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и проживает за пределами России.
* Признан физлицом-иноагентом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России
Вчера, 10:17
 
РоссияГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала