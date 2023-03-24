Рейтинг@Mail.ru
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 24.03.2023 (обновлено: 10:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/rossiya-1860288945.html
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2023
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров
Доверие России "дорогого стоит", поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы его заслужить, если страны Запада решат отказаться от... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:16
2023-03-24T10:37
в мире
россия
сергей лавров
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_db1e50740b065045cc441dbdb61b8217.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доверие России "дорогого стоит", поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы его заслужить, если страны Запада решат отказаться от русофобского курса, то это пойдет на пользу им самим, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если вдруг западники решат отказаться от нынешнего русофобского курса, сделают выбор в пользу равноправного сотрудничества с Россией, то это пойдет на пользу, прежде всего, им самим. Вместе с тем мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен. К тому же, наше доверие, что называется, "дорого стоит". Вашингтону и Брюсселю сегодня нужно сильно постараться, чтобы его заслужить", - написал Лавров в статье для общественно-политического журнала "Разведчик".
https://ria.ru/20230217/doverie-1852770443.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3f3b6f3a37130a3c303db615bd0d3266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, сша, евросоюз
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Евросоюз
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров

Лавров: Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы заслужить доверие России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доверие России "дорогого стоит", поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы его заслужить, если страны Запада решат отказаться от русофобского курса, то это пойдет на пользу им самим, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если вдруг западники решат отказаться от нынешнего русофобского курса, сделают выбор в пользу равноправного сотрудничества с Россией, то это пойдет на пользу, прежде всего, им самим. Вместе с тем мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен. К тому же, наше доверие, что называется, "дорого стоит". Вашингтону и Брюсселю сегодня нужно сильно постараться, чтобы его заслужить", - написал Лавров в статье для общественно-политического журнала "Разведчик".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу
17 февраля, 19:23
 
В миреРоссияСергей ЛавровСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала