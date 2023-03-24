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Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2023
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров
Доверие России "дорогого стоит", поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы его заслужить, если страны Запада решат отказаться от... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:16
2023-03-24T10:16
2023-03-24T10:37
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сергей лавров
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доверие России "дорогого стоит", поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы его заслужить, если страны Запада решат отказаться от русофобского курса, то это пойдет на пользу им самим, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если вдруг западники решат отказаться от нынешнего русофобского курса, сделают выбор в пользу равноправного сотрудничества с Россией, то это пойдет на пользу, прежде всего, им самим. Вместе с тем мы реалисты и отдаем себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен. К тому же, наше доверие, что называется, "дорого стоит". Вашингтону и Брюсселю сегодня нужно сильно постараться, чтобы его заслужить", - написал Лавров в статье для общественно-политического журнала "Разведчик".
https://ria.ru/20230217/doverie-1852770443.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, сша, евросоюз
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Евросоюз
Западу нужно постараться, чтобы заслужить доверие России, заявил Лавров
Лавров: Вашингтону и Брюсселю нужно сильно постараться, чтобы заслужить доверие России