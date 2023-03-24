https://ria.ru/20230324/rogov-1860252643.html

ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов

ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов - РИА Новости, 24.03.2023

ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов

Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T05:20

2023-03-24T05:20

2023-03-24T08:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Наступление, по словам собеседника агентства, может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.При этом, заверил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.Накануне представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия" сообщил РИА Новости, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, чем дальше, тем больше попыток прорвать фронт будет предпринимать Киев, поскольку "Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".

https://ria.ru/20230323/vsu-1860152785.html

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запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире