Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 24.03.2023 (обновлено: 08:50 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/rogov-1860252643.html
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов
Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:20
2023-03-24T08:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854848381_107:655:2584:2048_1920x0_80_0_0_d4a8a4e89d488fd18c412f567bc6d65a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Наступление, по словам собеседника агентства, может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.При этом, заверил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.Накануне представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия" сообщил РИА Новости, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, чем дальше, тем больше попыток прорвать фронт будет предпринимать Киев, поскольку "Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".
https://ria.ru/20230323/vsu-1860152785.html
запорожская область
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854848381_457:657:2312:2048_1920x0_80_0_0_c4fdbcb0ba847973346abb86f7a25eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов

Член ГСА Рогов заявил о подготовке ВСУ прорыва линии фронта у Орехова Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«

"ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", — сказал он.

Наступление, по словам собеседника агентства, может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.
При этом, заверил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.
Накануне представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия" сообщил РИА Новости, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.
На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, чем дальше, тем больше попыток прорвать фронт будет предпринимать Киев, поскольку "Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
СМИ: потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления
23 марта, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала