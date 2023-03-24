https://ria.ru/20230324/rogov-1860252643.html
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов
Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T05:20
2023-03-24T05:20
2023-03-24T08:50
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Наступление, по словам собеседника агентства, может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.При этом, заверил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.Накануне представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия" сообщил РИА Новости, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости Владимир Рогов, чем дальше, тем больше попыток прорвать фронт будет предпринимать Киев, поскольку "Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".
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запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ готовят прорыв в районе города Орехов, заявил Рогов
Член ГСА Рогов заявил о подготовке ВСУ прорыва линии фронта у Орехова Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", — сказал он.
Наступление, по словам собеседника агентства, может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.
При этом, заверил Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.
Накануне представитель добровольческого батальона "Шторм Осетия" сообщил РИА Новости, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.
На прошлой неделе в Запорожской области
украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости Владимир Рогов
, чем дальше, тем больше попыток прорвать фронт будет предпринимать Киев
, поскольку "Зеленскому
отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи".
СМИ: потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления