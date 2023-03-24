https://ria.ru/20230324/rezina-1860358034.html
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях - РИА Новости, 24.03.2023
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях
Менять резину на автомобилях пока рано, в последние дни марта по ночам будет отрицательная температура, а также пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:12
2023-03-24T13:12
2023-03-24T13:12
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Менять резину на автомобилях пока рано, в последние дни марта по ночам будет отрицательная температура, а также пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Говорить о смене резины пока что рано, потому что 30 и 31 марта у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега, и температура в ночные часы будет отрицательной", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20230324/avtomobilestroenie-1860263263.html
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общество, москва, татьяна позднякова, авто, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Авто, Россия
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях
Метеоролог Позднякова: менять резину пока рано, в конце марта в Москве ночами будет минус