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Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях - РИА Новости, 24.03.2023
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13:12 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/rezina-1860358034.html
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях - РИА Новости, 24.03.2023
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях
Менять резину на автомобилях пока рано, в последние дни марта по ночам будет отрицательная температура, а также пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:12
2023-03-24T13:12
общество
москва
татьяна позднякова
авто
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Менять резину на автомобилях пока рано, в последние дни марта по ночам будет отрицательная температура, а также пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Говорить о смене резины пока что рано, потому что 30 и 31 марта у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега, и температура в ночные часы будет отрицательной", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, авто, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Авто, Россия
Метеоролог посоветовала москвичам пока не менять резину на автомобилях

Метеоролог Позднякова: менять резину пока рано, в конце марта в Москве ночами будет минус

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Менять резину на автомобилях пока рано, в последние дни марта по ночам будет отрицательная температура, а также пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Говорить о смене резины пока что рано, потому что 30 и 31 марта у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега, и температура в ночные часы будет отрицательной", - рассказала Позднякова.
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