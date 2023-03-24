https://ria.ru/20230324/reagenty-1860244913.html

Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты

Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты - РИА Новости, 24.03.2023

Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты

Реагенты, с помощью которых коммунальные службы всю зиму боролись с гололедицей, весной остаются лежать на земле. Что с ними происходит в дальнейшем, рассказал... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T02:10

2023-03-24T02:10

2023-03-24T02:10

общество

антон ястребцев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Реагенты, с помощью которых коммунальные службы всю зиму боролись с гололедицей, весной остаются лежать на земле. Что с ними происходит в дальнейшем, рассказал в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.Противогололедные средства далеко не сразу исчезают с улиц городов, только часть из них убирают вместе со снегом и льдом, отметил он.По его словам, научных данных о вредном воздействии реагентов на реки, озера и другие водоемы не существует. Состав водопроводной воды тоже не меняется из-за применения коммунальными службами противогололедных средств, добавил эколог."Я не встречал серьезных научных исследований, говорящих об опасности реагентов для водоемов. Возможно, это из-за их постепенного поступления в воду. На качество водопроводной воды реагенты тоже никак не влияют", – уточнил Ястребцев.С другой стороны, остатки реагентов, скопившихся на поверхности земли, могут подниматься ветром в воздух и провоцировать развитие аллергических заболеваний, продолжил он."В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух ветром. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты – аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии. Конечно, это не ядохимикаты, но негативный эффект будет", – уверен Ястребцев.Эколог советует жителям городов носить на улицах маски "до майских гроз"."До майских гроз, которые смоют остатки химии с улиц, лучше пользоваться защитными масками", – порекомендовал Ястребцев.Остатки реагентов могут также оказывать негативное влияние на почву и растения, предупредил эколог."Почву они загрязняют. Мы видим обожженные деревья вдоль магистралей", – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230110/lapy-1843957425.html

https://ria.ru/20210209/vorkuta-1596707871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, антон ястребцев