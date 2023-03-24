https://ria.ru/20230324/reagenty-1860244913.html
Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты
Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты - РИА Новости, 24.03.2023
Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты
Реагенты, с помощью которых коммунальные службы всю зиму боролись с гололедицей, весной остаются лежать на земле. Что с ними происходит в дальнейшем, рассказал... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T02:10
2023-03-24T02:10
2023-03-24T02:10
общество
антон ястребцев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Реагенты, с помощью которых коммунальные службы всю зиму боролись с гололедицей, весной остаются лежать на земле. Что с ними происходит в дальнейшем, рассказал в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.Противогололедные средства далеко не сразу исчезают с улиц городов, только часть из них убирают вместе со снегом и льдом, отметил он.По его словам, научных данных о вредном воздействии реагентов на реки, озера и другие водоемы не существует. Состав водопроводной воды тоже не меняется из-за применения коммунальными службами противогололедных средств, добавил эколог."Я не встречал серьезных научных исследований, говорящих об опасности реагентов для водоемов. Возможно, это из-за их постепенного поступления в воду. На качество водопроводной воды реагенты тоже никак не влияют", – уточнил Ястребцев.С другой стороны, остатки реагентов, скопившихся на поверхности земли, могут подниматься ветром в воздух и провоцировать развитие аллергических заболеваний, продолжил он."В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух ветром. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты – аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии. Конечно, это не ядохимикаты, но негативный эффект будет", – уверен Ястребцев.Эколог советует жителям городов носить на улицах маски "до майских гроз"."До майских гроз, которые смоют остатки химии с улиц, лучше пользоваться защитными масками", – порекомендовал Ястребцев.Остатки реагентов могут также оказывать негативное влияние на почву и растения, предупредил эколог."Почву они загрязняют. Мы видим обожженные деревья вдоль магистралей", – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230110/lapy-1843957425.html
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общество, антон ястребцев
Общество, Антон Ястребцев
Эколог объяснил, опасны ли оставшиеся на земле реагенты
Эколог Ястребцев заявил об отсутствии вреда от оставшихся на улице после зимы реагентов
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Реагенты, с помощью которых коммунальные службы всю зиму боролись с гололедицей, весной остаются лежать на земле. Что с ними происходит в дальнейшем, рассказал
в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.
Противогололедные средства далеко не сразу исчезают с улиц городов, только часть из них убирают вместе со снегом и льдом, отметил он.
«
"Частично они смешиваются со снегом, и их удаляют во время уборки, частично стекают в ливневую канализацию и попадают в реки, а большая часть лежит на земле до мая, и только потом весенними дождями так или иначе тоже смывается в водоемы", – пояснил директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
По его словам, научных данных о вредном воздействии реагентов на реки, озера и другие водоемы не существует. Состав водопроводной воды тоже не меняется из-за применения коммунальными службами противогололедных средств, добавил эколог.
"Я не встречал серьезных научных исследований, говорящих об опасности реагентов для водоемов. Возможно, это из-за их постепенного поступления в воду. На качество водопроводной воды реагенты тоже никак не влияют", – уточнил Ястребцев.
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С другой стороны, остатки реагентов, скопившихся на поверхности земли, могут подниматься ветром в воздух и провоцировать развитие аллергических заболеваний, продолжил он.
"В апреле большая часть реагентов, оставшихся лежать на земле, засыхает и может подниматься в воздух ветром. Эта взвесь при дыхании может попадать в носоглотку и легкие. Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололедные реагенты – аллергены, особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии. Конечно, это не ядохимикаты, но негативный эффект будет", – уверен Ястребцев.
Эколог советует жителям городов носить на улицах маски "до майских гроз".
"До майских гроз, которые смоют остатки химии с улиц, лучше пользоваться защитными масками", – порекомендовал Ястребцев.
Остатки реагентов могут также оказывать негативное влияние на почву и растения, предупредил эколог.
"Почву они загрязняют. Мы видим обожженные деревья вдоль магистралей", – сказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
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