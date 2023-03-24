https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860475977.html
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России - РИА Новости, 24.03.2023
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
На австрийский Raiffeisen Bank International должны быть наложены санкции со стороны ЕС, если он продолжит свою деятельность в России, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:01
2023-03-24T18:01
2023-03-24T18:01
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. На австрийский Raiffeisen Bank International должны быть наложены санкции со стороны ЕС, если он продолжит свою деятельность в России, заявил в пятницу журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам заседания Совета ЕС. Премьер Польши также констатировал, что деятельность банка идет на пользу российскому бюджету. "Raiffeisen по-прежнему занимается бизнесом в России, зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет", - отметил политик. Ранее в пятницу Raiffeisen Bank International (RBI) после информации в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ сообщил РИА Новости о том, что продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки".
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экономика, россия, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, raiffeisen bank international, raiffeisen
Экономика, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Raiffeisen Bank International, Raiffeisen
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
Моравецкий призвал ЕС ввести санкции против Raiffeisen Bank за деятельность в России