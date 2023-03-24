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Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России - РИА Новости, 24.03.2023
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18:01 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/raiffeisen-1860475977.html
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России - РИА Новости, 24.03.2023
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
На австрийский Raiffeisen Bank International должны быть наложены санкции со стороны ЕС, если он продолжит свою деятельность в России, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:01
2023-03-24T18:01
экономика
россия
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
raiffeisen bank international
raiffeisen
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. На австрийский Raiffeisen Bank International должны быть наложены санкции со стороны ЕС, если он продолжит свою деятельность в России, заявил в пятницу журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам заседания Совета ЕС. Премьер Польши также констатировал, что деятельность банка идет на пользу российскому бюджету. "Raiffeisen по-прежнему занимается бизнесом в России, зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет", - отметил политик. Ранее в пятницу Raiffeisen Bank International (RBI) после информации в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ сообщил РИА Новости о том, что продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки".
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экономика, россия, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, raiffeisen bank international, raiffeisen
Экономика, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Raiffeisen Bank International, Raiffeisen
Моравецкий призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России

Моравецкий призвал ЕС ввести санкции против Raiffeisen Bank за деятельность в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. На австрийский Raiffeisen Bank International должны быть наложены санкции со стороны ЕС, если он продолжит свою деятельность в России, заявил в пятницу журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам заседания Совета ЕС.
«
"Я считаю, что уже в не очень отдаленном будущем должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank, должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции или какие-то иные меры", - сказал он.
Премьер Польши также констатировал, что деятельность банка идет на пользу российскому бюджету.
"Raiffeisen по-прежнему занимается бизнесом в России, зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет", - отметил политик.
Ранее в пятницу Raiffeisen Bank International (RBI) после информации в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ сообщил РИА Новости о том, что продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки".
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ЭкономикаРоссияПольшаМатеуш МоравецкийЕвросоюзRaiffeisen Bank InternationalRaiffeisen
 
 
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