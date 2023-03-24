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Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность - РИА Новости, 24.03.2023
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13:12 24.03.2023 (обновлено: 13:13 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/putin-1860358211.html
Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность
Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность - РИА Новости, 24.03.2023
Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить на очередном совещании развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:12
2023-03-24T13:13
россия
денис мантуров
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить на очередном совещании развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года, отметив, что по этому направлению работа идет весьма интенсивно. Глава государства предложил выступить с докладом вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, чтобы он рассказал, в каком состоянии сегодня находится эта работа и "каковы перспективы до 2030 года".
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россия, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность

Путин предложил Совбезу обсудить развитие радиоэлектронной промышленности до 2030 года

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить на очередном совещании развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года, отметив, что по этому направлению работа идет весьма интенсивно.
«
"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер - речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко, и работа идет интенсивно", - сказал Путин, открывая совещание.
Глава государства предложил выступить с докладом вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, чтобы он рассказал, в каком состоянии сегодня находится эта работа и "каковы перспективы до 2030 года".
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