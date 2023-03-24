Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность

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"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер - речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко, и работа идет интенсивно", - сказал Путин, открывая совещание.