Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность
Путин предложил Совбезу обсудить развитие радиоэлектронной промышленности до 2030 года
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить на очередном совещании развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года, отметив, что по этому направлению работа идет весьма интенсивно.
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"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер - речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко, и работа идет интенсивно", - сказал Путин, открывая совещание.
Глава государства предложил выступить с докладом вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, чтобы он рассказал, в каком состоянии сегодня находится эта работа и "каковы перспективы до 2030 года".