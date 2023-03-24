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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.03.2023
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11:03 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/putin-1860306910.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.03.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% ему доверяют, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:03
2023-03-24T11:03
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% ему доверяют, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных. Свое непосредственное доверие Путину высказали 78%, скорее не доверяют - 13%, затруднились с ответом - 9%. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% ему доверяют, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных.
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Путин назвал российское общество здоровым
8 марта, 13:48
Свое непосредственное доверие Путину высказали 78%, скорее не доверяют - 13%, затруднились с ответом - 9%.
Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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