https://ria.ru/20230324/putin-1860306910.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.03.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% ему доверяют, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:03

2023-03-24T11:03

2023-03-24T11:03

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 78% ему доверяют, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных. Свое непосредственное доверие Путину высказали 78%, скорее не доверяют - 13%, затруднились с ответом - 9%. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/medal-1860216752.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус