https://ria.ru/20230324/psb-1860445856.html

ПСБ поддержит приоритетные программы развития в Тамбовской области

ПСБ поддержит приоритетные программы развития в Тамбовской области - РИА Новости, 24.03.2023

ПСБ поддержит приоритетные программы развития в Тамбовской области

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Тамбовской области Максим Егоров в рамках рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:35

2023-03-24T16:35

2023-03-24T16:35

экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

тамбовская область

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Тамбовской области Максим Егоров в рамках рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и поддержке приоритетных проектов в целях социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.Как предусмотрено соглашением, ПСБ будет активно участвовать в развитии технологичной финансовой инфраструктуры на территории области, реализации социально-значимых инфраструктурных проектов – в том числе, финансировании жилищного строительства и ипотечном кредитовании. Банк намерен продолжать развивать работу с застройщиками и масштабировать программы льготной ипотеки, в том числе для сотрудников бюджетной сферы: врачей, учителей, воспитателей детских садов, военных. Отдельным направлением сотрудничества станут программы, направленные на развитие и поддержку предпринимательства и реализацию инвестпроектов области, в том числе на основе государственно-частного партнерства.В ПСБ действуют программы финансирования предприятий, занятых в ведущих секторах экономики Тамбовской области. "Основная потребность компаний на сегодняшний день – это привлечение финансирования на приемлемых условиях для выполнения своих инвестиционных программ, госконтрактов, бизнес-планов. И мы готовы оказывать финансовую поддержку представителям бизнеса, промышленным предприятиям, которые сейчас активно внедряют технологии импортозамещения, продолжают модернизацию производства, осваивают новый ассортимент и выходят на новые рынки, выстраивая эффективные производственные и логистические цепочки. На территории Тамбовской области также работают предприятия-участники гособоронзаказа. Подписанное сегодня соглашение расширяет наше сотрудничество с правительством области по целому ряду ключевых направлений и поспособствует росту инвестпривлекательности региона и укреплению его экономического потенциала", - отметил Фрадков.По словам Егорова, доступность финансовых ресурсов — это половина успеха в реализации производственных планов и социальных программ."Соглашение с Промсвязьбанком открывает новые возможности для нашего бизнеса в разных отраслях, прежде всего, в агропромышленном комплексе и ОПК, которые являются основой региональной экономики. Банк зарекомендовал себя как надёжный участник в проектах государственно-частного партнерства. И мы уверены в серьезной поддержке через льготные программы кредитования для выполнения наших амбициозных планов по обновлению инфраструктуры, производству инновационной продукции, решению жилищных вопросов для молодых специалистов. Во взаимодействии мы найдём новые точки роста в экономике региона", - подчеркнул глава Тамбовской области.

https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html

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тамбовская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, тамбовская область