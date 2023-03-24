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Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске - РИА Новости, 24.03.2023
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске
Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:02
2023-03-24T14:02
2023-03-24T14:21
происшествия
всеволожск
ленинградская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным регионального СУСК, смерть наступила в результате "отравления неустановленным веществом". Местные СМИ пишут, что рядом с подростком лежал один или несколько вейпов, хотя связано ли это со смертью - пока неясно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. "Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и предварительных результатах расследования", - говорится в релизе. По данным местной прессы, когда отец нашел 17-летнего мертвым, следов насилия на его теле не было, а рядом лежал "вейп [по другим данным, несколько], пластиковая бутылка с дырками, дневник, школьное сочинение и пара полиэтиленовых пакетов".
https://ria.ru/20230323/veypy-1860076963.html
всеволожск
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожск, ленинградская область
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске
Бастрыкин поручил провести проверку из-за смерти подростка во Всеволожске под Петербургом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале
ведомства.
По предварительным данным регионального СУСК, смерть наступила в результате "отравления неустановленным веществом". Местные СМИ пишут, что рядом с подростком лежал один или несколько вейпов, хотя связано ли это со смертью - пока неясно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и предварительных результатах расследования", - говорится в релизе.
По данным местной прессы, когда отец нашел 17-летнего мертвым, следов насилия на его теле не было, а рядом лежал "вейп [по другим данным, несколько], пластиковая бутылка с дырками, дневник, школьное сочинение и пара полиэтиленовых пакетов".
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов