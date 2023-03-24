https://ria.ru/20230324/proverka-1860379797.html

Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске

Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске - РИА Новости, 24.03.2023

Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске

Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:02

2023-03-24T14:02

2023-03-24T14:21

происшествия

всеволожск

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным регионального СУСК, смерть наступила в результате "отравления неустановленным веществом". Местные СМИ пишут, что рядом с подростком лежал один или несколько вейпов, хотя связано ли это со смертью - пока неясно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. "Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и предварительных результатах расследования", - говорится в релизе. По данным местной прессы, когда отец нашел 17-летнего мертвым, следов насилия на его теле не было, а рядом лежал "вейп [по другим данным, несколько], пластиковая бутылка с дырками, дневник, школьное сочинение и пара полиэтиленовых пакетов".

https://ria.ru/20230323/veypy-1860076963.html

всеволожск

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, всеволожск, ленинградская область