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Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске - РИА Новости, 24.03.2023
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14:02 24.03.2023 (обновлено: 14:21 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/proverka-1860379797.html
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске - РИА Новости, 24.03.2023
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске
Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:02
2023-03-24T14:21
происшествия
всеволожск
ленинградская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным регионального СУСК, смерть наступила в результате "отравления неустановленным веществом". Местные СМИ пишут, что рядом с подростком лежал один или несколько вейпов, хотя связано ли это со смертью - пока неясно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. "Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и предварительных результатах расследования", - говорится в релизе. По данным местной прессы, когда отец нашел 17-летнего мертвым, следов насилия на его теле не было, а рядом лежал "вейп [по другим данным, несколько], пластиковая бутылка с дырками, дневник, школьное сочинение и пара полиэтиленовых пакетов".
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всеволожск
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происшествия, всеволожск, ленинградская область
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область
Бастрыкина заинтересовала таинственная смерть подростка во Всеволожске

Бастрыкин поручил провести проверку из-за смерти подростка во Всеволожске под Петербургом

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования смерти подростка, найденного мертвым в своей комнате в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным регионального СУСК, смерть наступила в результате "отравления неустановленным веществом". Местные СМИ пишут, что рядом с подростком лежал один или несколько вейпов, хотя связано ли это со смертью - пока неясно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и предварительных результатах расследования", - говорится в релизе.
По данным местной прессы, когда отец нашел 17-летнего мертвым, следов насилия на его теле не было, а рядом лежал "вейп [по другим данным, несколько], пластиковая бутылка с дырками, дневник, школьное сочинение и пара полиэтиленовых пакетов".
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23 марта, 14:18
 
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