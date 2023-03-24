https://ria.ru/20230324/proverka-1860327819.html

Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России

Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России

Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:04

2023-03-24T12:04

россия

германия

франция

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс, мы впервые в такой ситуации. И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства", - сказал Медведев. Он отметил, что иногда думает о том, что Россия сегодня находится в уникальной ситуации, которую мало с чем можно сравнить. "Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись – Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, – но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327423.html

россия

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, германия, франция, дмитрий медведев, в мире