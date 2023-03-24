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Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России
Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:04
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс, мы впервые в такой ситуации. И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства", - сказал Медведев. Он отметил, что иногда думает о том, что Россия сегодня находится в уникальной ситуации, которую мало с чем можно сравнить. "Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись – Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, – но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, германия, франция, дмитрий медведев, в мире
Россия, Германия, Франция, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России
Зампред Совбеза Медведев назвал текущую ситуацию серьезной проверкой крепости России