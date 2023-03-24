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Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России - РИА Новости, 24.03.2023
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12:04 24.03.2023
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Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России
Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:04
2023-03-24T12:04
россия
германия
франция
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс, мы впервые в такой ситуации. И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства", - сказал Медведев. Он отметил, что иногда думает о том, что Россия сегодня находится в уникальной ситуации, которую мало с чем можно сравнить. "Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись – Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, – но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве", - сказал зампред Совбеза.
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Россия, Германия, Франция, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России

Зампред Совбеза Медведев назвал текущую ситуацию серьезной проверкой крепости России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия впервые за 150 лет оказалась в ситуации, когда у неё ни с кем нет военного альянса, это серьёзная проверка крепости нашего государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс, мы впервые в такой ситуации. И это именно такая серьёзная проверка крепости нашего государства", - сказал Медведев.
Он отметил, что иногда думает о том, что Россия сегодня находится в уникальной ситуации, которую мало с чем можно сравнить.
"Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись – Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, – но мы тоже не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве", - сказал зампред Совбеза.
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