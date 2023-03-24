https://ria.ru/20230324/prodazhi-1860325083.html

Газпромбанк Автолизинг увеличил объемы продаж в 2,3 раза

Газпромбанк Автолизинг увеличил объемы продаж в 2,3 раза - РИА Новости, 24.03.2023

Газпромбанк Автолизинг увеличил объемы продаж в 2,3 раза

Газпромбанк Автолизинг по итогам 2022 года передал малому и среднему бизнесу (МСБ) 22 973 единицы техники на сумму свыше 183 миллиардов рублей (с НДС), что... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:44

2023-03-24T19:44

2023-03-24T19:44

газпромбанк автолизинг

экономика

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Газпромбанк Автолизинг по итогам 2022 года передал малому и среднему бизнесу (МСБ) 22 973 единицы техники на сумму свыше 183 миллиардов рублей (с НДС), что почти в 2,3 раза (на 129,5%) больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба компании.Высокие показатели эффективности обеспечили лизинговой компании долю на рынке 11,7% (рост +6,7%) и самый быстрый на рынке темп роста объема нового бизнеса в сегменте "автотранспорт и спецтехника". Газпромбанк Автолизинг показал прирост по всем ключевым направлениям бизнеса: грузовой транспорт и автобусы — доля на рынке 12,1% (+7,7 процентных пункта к 2021 году), строительная и дорожно-строительная техника — 11,3% (+8,1 п.п.), легковые автомобили — 11,2% (+4,4 п.п.).Группа Газпромбанк Лизинг, в которую входит ООО "Газпромбанк Автолизинг", заняла первое место в рэнкинге лизинговых компаний России "Эксперт РА" по итогам 2022 года, увеличив портфель на 87% на фоне общего падения рынка лизинга на 13%. Рост нового бизнеса на рынке лизинговых услуг в целом обеспечили сегменты сельскохозяйственной техники, грузового транспорта, строительной и дорожно-строительной техники, а также недвижимости и телекоммуникационного оборудования.Сегмент автолизинга в 2022 году, так же, как и в другие кризисные периоды, оказался более устойчивым к влиянию негативных факторов, чем другие направления бизнеса. По словам Марковой, после ухода из России крупных импортеров и скачкообразного роста цен на новые автомобили, часть клиентов сначала откладывали сделки, но в итоге адаптировались под новые реалии рынка и вернулись к решению задачи по обновлению своих автопарков. По ее мнению, на результаты лизинговых компаний в этом году будет влиять в первую очередь их умение качественно удовлетворять отложенный спрос.

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпромбанк автолизинг , экономика, новости компаний - экономика