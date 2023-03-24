Американский оборонный подрядчик назвал причину изменений в системе ПРО
Northrop Grumman: систему ПРО США сильно изменили за полтора года из-за шагов России и КНР
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneПогрузка системы противоракетной обороны THAAD на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Система противоракетной обороны США претерпела значительные изменения за последние полтора года из-за шагов России и Китая в этой сфере, заявила в пятницу вице-президент одного из крупнейших американских оборонных подрядчиков – компании Northrop Grumman – Лиза Браун.
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"Если вы взглянете на то, что мы как страна делаем, чтобы дать ответ на (ракетные) угрозы, то все резко изменилось за последние 18 месяцев. Это произошло на фоне наращивания Китаем ракетных испытаний и разработок, вторжения России на Украину, а также наблюдения за тем, какими возможностями располагают эти страны прямо сейчас", - сказала Браун в ходе дискуссии на площадке Центра стратегических и международных исследований.
В свою очередь, старший вице-президент компании-производителя ПО для спецслужб Palantir Technologies Мириам Марвик заявила, что усматривает большой потенциал в применении искусственного интеллекта для совершенствования системы противоракетной обороны США.
По мнению Марвик, эффективность американской ПРО в будущем будет напрямую зависеть от готовности правительства инвестировать в такие технологии.