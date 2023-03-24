https://ria.ru/20230324/pro-1860524559.html

Американский оборонный подрядчик назвал причину изменений в системе ПРО

Американский оборонный подрядчик назвал причину изменений в системе ПРО - РИА Новости, 24.03.2023

Американский оборонный подрядчик назвал причину изменений в системе ПРО

Система противоракетной обороны США претерпела значительные изменения за последние полтора года из-за шагов России и Китая в этой сфере, заявила в пятницу... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:02

2023-03-24T22:02

2023-03-24T22:02

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технологии

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Система противоракетной обороны США претерпела значительные изменения за последние полтора года из-за шагов России и Китая в этой сфере, заявила в пятницу вице-президент одного из крупнейших американских оборонных подрядчиков – компании Northrop Grumman – Лиза Браун. В свою очередь, старший вице-президент компании-производителя ПО для спецслужб Palantir Technologies Мириам Марвик заявила, что усматривает большой потенциал в применении искусственного интеллекта для совершенствования системы противоракетной обороны США. По мнению Марвик, эффективность американской ПРО в будущем будет напрямую зависеть от готовности правительства инвестировать в такие технологии.

https://ria.ru/20230323/oborona-1859460081.html

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в мире, сша, northrop grumman, центр стратегических и международных исследований , россия, китай, технологии