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На Кубани вынесли приговор экс-полицейскому, переехавшему велосипедистку - РИА Новости, 24.03.2023
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18:00 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/prigovor-1860475811.html
На Кубани вынесли приговор экс-полицейскому, переехавшему велосипедистку
На Кубани вынесли приговор экс-полицейскому, переехавшему велосипедистку - РИА Новости, 24.03.2023
На Кубани вынесли приговор экс-полицейскому, переехавшему велосипедистку
Бывший сотрудник полиции, спьяну насмерть сбивший велосипедистку, приговорен на Кубани к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения, сообщили в краевой... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:00
2023-03-24T18:00
происшествия
авто
щербиновский район
россия
дтп
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, спьяну насмерть сбивший велосипедистку, приговорен на Кубани к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения, сообщили в краевой прокуратуре в пятницу. "Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД по Щербиновскому району осужден по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в состоянии алкогольного опьянения)… Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на шесть лет десять месяцев в колонии-поселении", - говорится в релизе. Тринадцатого ноября прошлого года блюститель законов в пьяном виде ехал за рулем Nissan по станице Старощербиновской, "не соблюдал необходимую дистанцию и, не снизив скорость, не справился с управлением", в итоге наехал на 47-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП та погибла. По данным надзорного ведомства, обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается. Помимо реального срока, он три года после освобождения будет лишен водительских прав. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230324/dtp-1860400258.html
щербиновский район
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происшествия, авто, щербиновский район, россия, дтп, краснодарский край
Происшествия, Авто, Щербиновский район, Россия, ДТП, Краснодарский край
На Кубани вынесли приговор экс-полицейскому, переехавшему велосипедистку

На Кубани приговорили к колонии экс-полицейского, сбившего пьяным велосипедистку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, спьяну насмерть сбивший велосипедистку, приговорен на Кубани к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения, сообщили в краевой прокуратуре в пятницу.
"Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД по Щербиновскому району осужден по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в состоянии алкогольного опьянения)… Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на шесть лет десять месяцев в колонии-поселении", - говорится в релизе.
Тринадцатого ноября прошлого года блюститель законов в пьяном виде ехал за рулем Nissan по станице Старощербиновской, "не соблюдал необходимую дистанцию и, не снизив скорость, не справился с управлением", в итоге наехал на 47-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП та погибла.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается. Помимо реального срока, он три года после освобождения будет лишен водительских прав. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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