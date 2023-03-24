https://ria.ru/20230324/prigovor-1860413583.html
В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага
В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага - РИА Новости, 24.03.2023
В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага
Мировой суд в Томской области приговорил местную школьницу к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над флагом России – она подожгла его в компании РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:19
2023-03-24T15:19
2023-03-24T15:52
происшествия
россия
томская область
томский район
томский областной суд
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НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Мировой суд в Томской области приговорил местную школьницу к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над флагом России – она подожгла его в компании одноклассников, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Томского областного суда. "Мировым судьей… постановлен приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Томского района, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или флагом РФ)", - сказала собеседница агентства. Суд установил, что в мае 2022 года девушка с флагом пришла в компанию одноклассников и подожгла его. В судебном заседании школьница пояснила, что злого умысла поджигать флаг у нее не было, а поступок был совершен исходя из желания привлечь к себе внимание одноклассников. "Удерживая полотнище флага осужденная при помощи зажигалки осуществила его поджог, а затем фотографии вышеуказанных действий выложила в социальную сеть. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ (ограничение свободы)", - сообщили в суде. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20221210/flag-1837782927.html
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происшествия, россия, томская область, томский район, томский областной суд
Происшествия, Россия, Томская область, Томский район, Томский областной суд
В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага
Томская школьница получила пять месяцев ограничения свободы за поджог российского флага
НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Мировой суд в Томской области приговорил местную школьницу к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над флагом России – она подожгла его в компании одноклассников, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Томского областного суда.
"Мировым судьей… постановлен приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Томского района
, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или флагом РФ)", - сказала собеседница агентства.
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Суд установил, что в мае 2022 года девушка с флагом пришла в компанию одноклассников и подожгла его. В судебном заседании школьница пояснила, что злого умысла поджигать флаг у нее не было, а поступок был совершен исходя из желания привлечь к себе внимание одноклассников.
"Удерживая полотнище флага осужденная при помощи зажигалки осуществила его поджог, а затем фотографии вышеуказанных действий выложила в социальную сеть. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ (ограничение свободы)", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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