https://ria.ru/20230324/prigovor-1860413583.html

В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага

В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага - РИА Новости, 24.03.2023

В Томской области школьнице вынесли приговор за поджог российского флага

Мировой суд в Томской области приговорил местную школьницу к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над флагом России – она подожгла его в компании РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:19

2023-03-24T15:19

2023-03-24T15:52

происшествия

россия

томская область

томский район

томский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Мировой суд в Томской области приговорил местную школьницу к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над флагом России – она подожгла его в компании одноклассников, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Томского областного суда. "Мировым судьей… постановлен приговор в отношении несовершеннолетней жительницы Томского района, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или флагом РФ)", - сказала собеседница агентства. Суд установил, что в мае 2022 года девушка с флагом пришла в компанию одноклассников и подожгла его. В судебном заседании школьница пояснила, что злого умысла поджигать флаг у нее не было, а поступок был совершен исходя из желания привлечь к себе внимание одноклассников. "Удерживая полотнище флага осужденная при помощи зажигалки осуществила его поджог, а затем фотографии вышеуказанных действий выложила в социальную сеть. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев с установлением обязанностей и ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ (ограничение свободы)", - сообщили в суде. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20221210/flag-1837782927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, томская область, томский район, томский областной суд