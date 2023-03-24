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Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет
Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет - РИА Новости, 24.03.2023
Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет
Похожий на снаряд предмет обнаружен возле ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:19
2023-03-24T17:19
2023-03-24T17:19
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Похожий на снаряд предмет обнаружен возле ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Рядом с ТЭЦ-20 на улице Вавилова, 13, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявка о боеприпасе передана саперам.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет
В Москве возле ТЭЦ-20 обнаружили похожий на снаряд предмет, вызваны саперы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Похожий на снаряд предмет обнаружен возле ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рядом с ТЭЦ-20 на улице Вавилова, 13, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявка о боеприпасе передана саперам.
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