https://ria.ru/20230324/predmet-1860464018.html

Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет

Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет - РИА Новости, 24.03.2023

Возле московской ТЭЦ обнаружили похожий на снаряд предмет

Похожий на снаряд предмет обнаружен возле ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:19

2023-03-24T17:19

2023-03-24T17:19

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Похожий на снаряд предмет обнаружен возле ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Рядом с ТЭЦ-20 на улице Вавилова, 13, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявка о боеприпасе передана саперам.

https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html

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2023

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происшествия, москва, россия