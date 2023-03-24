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Предел близок. В Японии выступили с предупреждением для Украины
Предел близок. В Японии выступили с предупреждением для Украины - РИА Новости, 24.03.2023
Предел близок. В Японии выступили с предупреждением для Украины
Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования чреват серьезными угрозами, при этом предел внутренних заимствований скоро... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:40
2023-03-24T03:40
2023-03-24T16:02
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования чреват серьезными угрозами, при этом предел внутренних заимствований скоро будет достигнут, пишет в статье на JB Press японский аналитик Ёсукэ Цутида.Как отметил автор, рост военных расходов оказал чудовищное давление на финансовую систему Украины, из-за быстрого роста бюджетного дефицита непогашенный долг страны в 2022 году достиг 128 миллиардов долларов.Киев стал зависеть от поддержки международного сообщества, и пока Запад предоставляет деньги, Украина "остается на плаву", при этом просьбы о выделении новых траншей превратились уже в своеобразную мантру, поскольку собственных денег у страны нет, указал аналитик.В то же время непогашенный внутренний долг украинского правительства в 2022 году составил 39,6 миллиарда долларов, а большая часть этого возросшего внутреннего долга приходится на так называемые военные облигации, которые выпускаются на первичном рынке Центробанком Украины. "Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела", — предупредил Цутида.По его словам, основную массу государственных облигаций на Украине поглощает сам ее Центробанк, то есть "государство финансирует облигациями само себя", что чревато значимыми угрозами. Так, у этой стратегии есть серьезнейший негативный побочный эффект — быстрый и "свирепствующий" рост инфляции, которая в 2023-м, по подсчетам международных экспертов, на Украине достигла 35 процентов в годовом исчислении.При этом из-за затягивания боевых действий в Европе и США сложилась тяжелая ситуация: "усталость от поддержки" Украины становится все заметнее, продолжает он. "Никаких свидетельств скорого окончания конфликта пока нет, и вполне естественно, что люди на Западе будут все более осторожно относиться к увеличению объемов помощи Украине", — добавил Цутида.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230323/kredit-1860144934.html
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в мире, украина, япония, мвф
В мире, Украина, Япония, МВФ
Предел близок. В Японии выступили с предупреждением для Украины
Аналитик Цутида предупредил Украину о последствиях из-за роста внутренних заимствований
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования чреват серьезными угрозами, при этом предел внутренних заимствований скоро будет достигнут, пишет
в статье на JB Press японский аналитик Ёсукэ Цутида.
Как отметил автор, рост военных расходов оказал чудовищное давление на финансовую систему Украины, из-за быстрого роста бюджетного дефицита непогашенный долг страны в 2022 году достиг 128 миллиардов долларов.
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС
Киев стал зависеть от поддержки международного сообщества, и пока Запад предоставляет деньги, Украина "остается на плаву", при этом просьбы о выделении новых траншей превратились уже в своеобразную мантру, поскольку собственных денег у страны нет, указал аналитик.
В то же время непогашенный внутренний долг украинского правительства в 2022 году составил 39,6 миллиарда долларов, а большая часть этого возросшего внутреннего долга приходится на так называемые военные облигации, которые выпускаются на первичном рынке Центробанком Украины. "Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела", — предупредил Цутида.
По его словам, основную массу государственных облигаций на Украине поглощает сам ее Центробанк, то есть "государство финансирует облигациями само себя", что чревато значимыми угрозами. Так, у этой стратегии есть серьезнейший негативный побочный эффект — быстрый и "свирепствующий" рост инфляции, которая в 2023-м, по подсчетам международных экспертов, на Украине достигла 35 процентов в годовом исчислении.
При этом из-за затягивания боевых действий в Европе
и США
сложилась тяжелая ситуация: "усталость от поддержки" Украины становится все заметнее, продолжает он. "Никаких свидетельств скорого окончания конфликта пока нет, и вполне естественно, что люди на Западе будут все более осторожно относиться к увеличению объемов помощи Украине", — добавил Цутида.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ
) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ