Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш
Херш считает, что лето и осень будут очень сложными для Байдена из-за "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо Байден столкнется с серьезной критикой из-за своего участия в этом.
"Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. И в перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал. Это несомненно", - заявил Херш в интервью газете China Daily.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.