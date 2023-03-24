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Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш - РИА Новости, 24.03.2023
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16:13 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/potoki-1860436168.html
Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш
Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш - РИА Новости, 24.03.2023
Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:13
2023-03-24T16:13
европа
сша
сеймур херш
джо байден
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо Байден столкнется с серьезной критикой из-за своего участия в этом. "Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. И в перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал. Это несомненно", - заявил Херш в интервью газете China Daily. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
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европа, сша, сеймур херш, джо байден, владимир путин, северный поток, северный поток — 2
Европа, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2
Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш

Херш считает, что лето и осень будут очень сложными для Байдена из-за "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо Байден столкнется с серьезной критикой из-за своего участия в этом.
"Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. И в перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал. Это несомненно", - заявил Херш в интервью газете China Daily.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США придется ответить за диверсии на "Северных потоках", считает эксперт
Вчера, 15:13
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
22 марта, 14:16
 
ЕвропаСШАСеймур ХершДжо БайденВладимир ПутинСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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