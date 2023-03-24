https://ria.ru/20230324/potoki-1860436168.html

Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш

Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш - РИА Новости, 24.03.2023

Диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе, считает Херш

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:13

2023-03-24T16:13

2023-03-24T16:13

европа

сша

сеймур херш

джо байден

владимир путин

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что диверсии на "Северных потоках" привели к кризису в Европе и президент США Джо Байден столкнется с серьезной критикой из-за своего участия в этом. "Результат заключается в том, что был остановлен основной источник энергетики, проходящий через Западную Европу. То есть сейчас Европа столкнулась с кризисом. И в перспективе это лето и осень будут очень сложными для Байдена. Он столкнется с огромной критикой за то, что сделал. Это несомненно", - заявил Херш в интервью газете China Daily. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860410583.html

https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html

европа

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, сша, сеймур херш, джо байден, владимир путин, северный поток, северный поток — 2