Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США
Херш заявил, что не удивился, узнав о причастности США к теракту на "Северных потоках"
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к диверсиям на "Северным потокам".
"Я журналист. Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство? Вам следует помнить, что я был единственным, кто написал о резне в Ми Лае во Вьетнаме. Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", - сказал Херш в интервью China Daily, отвечая на вопрос о том, удивился ли он причастности США к взрыву на "Северных потоках".
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.