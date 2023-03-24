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Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США - РИА Новости, 24.03.2023
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15:33 24.03.2023 (обновлено: 15:39 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/potoki-1860421131.html
Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США
Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США - РИА Новости, 24.03.2023
Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:33
2023-03-24T15:39
в мире
сша
сеймур херш
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к диверсиям на "Северным потокам". "Я журналист. Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство? Вам следует помнить, что я был единственным, кто написал о резне в Ми Лае во Вьетнаме. Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", - сказал Херш в интервью China Daily, отвечая на вопрос о том, удивился ли он причастности США к взрыву на "Северных потоках". Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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в мире, сша, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, США, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США

Херш заявил, что не удивился, узнав о причастности США к теракту на "Северных потоках"

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к диверсиям на "Северным потокам".
"Я журналист. Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство? Вам следует помнить, что я был единственным, кто написал о резне в Ми Лае во Вьетнаме. Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", - сказал Херш в интервью China Daily, отвечая на вопрос о том, удивился ли он причастности США к взрыву на "Северных потоках".
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш
Вчера, 14:38
 
В миреСШАСеймур ХершАвария на "Северных потоках"
 
 
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