https://ria.ru/20230324/potoki-1860421131.html

Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США

Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США - РИА Новости, 24.03.2023

Херш заявил, что привык к глупостям, которые совершает правительство США

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:33

2023-03-24T15:33

2023-03-24T15:39

в мире

сша

сеймур херш

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш признался, что не удивился глупости властей США, когда узнал о причастности Вашингтона к диверсиям на "Северным потокам". "Я журналист. Я занимался такими вещами 50 лет. Удивлен ли я глупостям, которые совершает мое правительство? Вам следует помнить, что я был единственным, кто написал о резне в Ми Лае во Вьетнаме. Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", - сказал Херш в интервью China Daily, отвечая на вопрос о том, удивился ли он причастности США к взрыву на "Северных потоках". Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, сеймур херш, авария на "северных потоках"