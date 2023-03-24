https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш - РИА Новости, 24.03.2023
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш
В США рассматривали возможность взрывов на "Северных потоках" еще в конце 2021 года, уже в то время советник президента по безопасности Джейк Салливан... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:38
2023-03-24T14:38
2023-03-24T15:37
сша
северный поток
европа
в мире
германия
сеймур херш
джейк салливан
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В США рассматривали возможность взрывов на "Северных потоках" еще в конце 2021 года, уже в то время советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily."Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — сказал он.В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент России Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230323/potoki-1860169118.html
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
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РИА Новости
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сша, северный поток, европа, в мире, германия, сеймур херш, джейк салливан, владимир путин, нато
США, Северный поток, Европа, В мире, Германия, Сеймур Херш, Джейк Салливан, Владимир Путин, НАТО
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш
Херш заявил, что Салливан поручил проработать подрыв "Северных потоков" в конце 2021 года