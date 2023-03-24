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ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных
ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных - РИА Новости, 24.03.2023
ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:33
2023-03-24T14:33
2023-03-24T14:38
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на купянском направлении активными действиями сил, ударами авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе Двуречной, Синьковки, Кисловки Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР."Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на купянском направлении активными действиями сил, ударами авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе Двуречной, Синьковки, Кисловки Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.
"Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.
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