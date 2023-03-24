https://ria.ru/20230324/poteri-1860390458.html

ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных

ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных - РИА Новости, 24.03.2023

ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 60 военных

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:33

2023-03-24T14:33

2023-03-24T14:38

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 7 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на купянском направлении активными действиями сил, ударами авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районе Двуречной, Синьковки, Кисловки Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР."Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире