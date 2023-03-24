https://ria.ru/20230324/posobie-1860463219.html

Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком

Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 24.03.2023

Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком

Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:18

2023-03-24T17:18

2023-03-24T17:18

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "При обращении за получением пособия по уходу за ребенком... в заявлении дополнительно указываются следующие сведения: сведения о составе семьи заявителя, сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев... сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия