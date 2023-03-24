https://ria.ru/20230324/posobie-1860463219.html
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 24.03.2023
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:18
2023-03-24T17:18
2023-03-24T17:18
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "При обращении за получением пособия по уходу за ребенком... в заявлении дополнительно указываются следующие сведения: сведения о составе семьи заявителя, сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев... сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд перечислил сведения, необходимые для заявления на пособие по уходу за ребенком