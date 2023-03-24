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Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 24.03.2023
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17:18 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/posobie-1860463219.html
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком - РИА Новости, 24.03.2023
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:18
2023-03-24T17:18
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "При обращении за получением пособия по уходу за ребенком... в заявлении дополнительно указываются следующие сведения: сведения о составе семьи заявителя, сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев... сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей)", - говорится в документе.
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Наталья Макарова
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общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд рассказал, что нужно для заявления на пособие по уходу за ребенком

Минтруд перечислил сведения, необходимые для заявления на пособие по уходу за ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с детской коляской идет по набережной
Мужчина с детской коляской идет по набережной - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина с детской коляской идет по набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо будет указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"При обращении за получением пособия по уходу за ребенком... в заявлении дополнительно указываются следующие сведения: сведения о составе семьи заявителя, сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев... сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей)", - говорится в документе.
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Пособие на детей от 1,5 до 3 лет: кому положено, как оформить в 2023 году
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ОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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