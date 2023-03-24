https://ria.ru/20230324/polsha-1860453945.html

ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий

ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.03.2023

ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий

Польша получит от Европейского союза "очень хорошую" компенсацию за поставленное Украине оружие, заявил премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий журналистам по РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:52

2023-03-24T16:52

2023-03-24T16:52

в мире

украина

польша

нато

евросоюз

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg

ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польша получит от Европейского союза "очень хорошую" компенсацию за поставленное Украине оружие, заявил премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Ранее власти Польши заявляли, что республика находится на втором месте после США по объему переданного Украине вооружения и военной техники. По словам Моравецкого, Польше на саммите "многое удалось получить". "Вслед за переданным Украине оружием мы получим очень хорошую компенсацию", - сказал он. "До Пасхи компенсация составит до 300 млн евро. А потом будут очередные 500-600 млн евро в будущие месяцы", - добавил премьер. Как указал Моравецкий, Польша станет крупнейшим получателем средств из Европейского фонда мира и сможет тратить их на свои оборонные нужды. "Взамен старого оружия, которое мы передали Украине, мы сможем покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230324/polsha-1860242211.html

https://ria.ru/20230323/polyaki-1860213011.html

https://ria.ru/20230324/krym-1860425660.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, нато, евросоюз, матеуш моравецкий