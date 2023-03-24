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ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.03.2023
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16:52 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/polsha-1860453945.html
ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий
ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.03.2023
ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий
Польша получит от Европейского союза "очень хорошую" компенсацию за поставленное Украине оружие, заявил премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий журналистам по РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:52
2023-03-24T16:52
в мире
украина
польша
нато
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польша получит от Европейского союза "очень хорошую" компенсацию за поставленное Украине оружие, заявил премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Ранее власти Польши заявляли, что республика находится на втором месте после США по объему переданного Украине вооружения и военной техники. По словам Моравецкого, Польше на саммите "многое удалось получить". "Вслед за переданным Украине оружием мы получим очень хорошую компенсацию", - сказал он. "До Пасхи компенсация составит до 300 млн евро. А потом будут очередные 500-600 млн евро в будущие месяцы", - добавил премьер. Как указал Моравецкий, Польша станет крупнейшим получателем средств из Европейского фонда мира и сможет тратить их на свои оборонные нужды. "Взамен старого оружия, которое мы передали Украине, мы сможем покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230324/polsha-1860242211.html
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в мире, украина, польша, нато, евросоюз, матеуш моравецкий
В мире, Украина, Польша, НАТО, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий

Моравецкий: Польша получит очень хорошую компенсацию от ЕС за переданное Украине оружие

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 мар - РИА Новости. Польша получит от Европейского союза "очень хорошую" компенсацию за поставленное Украине оружие, заявил премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее власти Польши заявляли, что республика находится на втором месте после США по объему переданного Украине вооружения и военной техники.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины
Вчера, 01:05
По словам Моравецкого, Польше на саммите "многое удалось получить". "Вслед за переданным Украине оружием мы получим очень хорошую компенсацию", - сказал он. "До Пасхи компенсация составит до 300 млн евро. А потом будут очередные 500-600 млн евро в будущие месяцы", - добавил премьер.
Как указал Моравецкий, Польша станет крупнейшим получателем средств из Европейского фонда мира и сможет тратить их на свои оборонные нужды. "Взамен старого оружия, которое мы передали Украине, мы сможем покупать за европейские деньги современное вооружение, боеприпасы, создавать производственные линии разного оружия", - отметил он.
Горожане на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос
23 марта, 20:58
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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Вчера, 15:45
 
В миреУкраинаПольшаНАТОЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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