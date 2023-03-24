В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины
Моравецкий: Польша изучает возможность нарастить производство боеприпасов для Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Польша изучает возможность резко нарастить производство боеприпасов для Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.
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"Сегодня в Европе такое время, что везде не хватает боеприпасов. Если бы только польские фирмы, которые производят, к сожалению, мало, артиллерийских снарядов, могли производить больше, то вся эта продукция на корню могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину. То есть мы имели бы выгоду не только стратегическую, геополитическую, то есть поддержку Украины, но и непосредственную пользу, связанную с производством в Польше", - сказал Моравецкий.
"В связи с тем, что мы производим мало боеприпасов, я сейчас велел министру обороны, велел во многих местах проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов", - добавил он.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.