В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины

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"Сегодня в Европе такое время, что везде не хватает боеприпасов. Если бы только польские фирмы, которые производят, к сожалению, мало, артиллерийских снарядов, могли производить больше, то вся эта продукция на корню могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину. То есть мы имели бы выгоду не только стратегическую, геополитическую, то есть поддержку Украины, но и непосредственную пользу, связанную с производством в Польше", - сказал Моравецкий.