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В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 24.03.2023
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01:05 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/polsha-1860242211.html
В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины
В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 24.03.2023
В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины
Польша изучает возможность резко нарастить производство боеприпасов для Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T01:05
2023-03-24T01:05
в мире
украина
польша
брюссель
матеуш моравецкий
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Польша изучает возможность резко нарастить производство боеприпасов для Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе. "В связи с тем, что мы производим мало боеприпасов, я сейчас велел министру обороны, велел во многих местах проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов", - добавил он. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
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в мире, украина, польша, брюссель, матеуш моравецкий, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Брюссель, Матеуш Моравецкий, Евросоюз
В Польше изучают возможность нарастить производство боеприпасов для Украины

Моравецкий: Польша изучает возможность нарастить производство боеприпасов для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Польша изучает возможность резко нарастить производство боеприпасов для Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.
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"Сегодня в Европе такое время, что везде не хватает боеприпасов. Если бы только польские фирмы, которые производят, к сожалению, мало, артиллерийских снарядов, могли производить больше, то вся эта продукция на корню могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину. То есть мы имели бы выгоду не только стратегическую, геополитическую, то есть поддержку Украины, но и непосредственную пользу, связанную с производством в Польше", - сказал Моравецкий.
"В связи с тем, что мы производим мало боеприпасов, я сейчас велел министру обороны, велел во многих местах проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов", - добавил он.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства, Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину
20 февраля, 20:27
 
В миреУкраинаПольшаБрюссельМатеуш МоравецкийЕвросоюз
 
 
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