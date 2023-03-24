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Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2023
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11:43 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/polovode-1860320510.html
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2023
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье
Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:43
2023-03-24T11:43
московская область (подмосковье)
можайский район
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в Можайском районе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в результате этого явления может произойти затопление речных пойм и расположенных в них "некапитальных сооружений и участков дорог".
https://realty.ria.ru/20230323/moskva-1859986568.html
московская область (подмосковье)
можайский район
россия
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московская область (подмосковье), можайский район, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Московская область (Подмосковье), Можайский район, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье

В Можайском районе Подмосковья ожидается первое в году половодье в регионе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области
Подтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Подтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в Можайском районе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Центральным УГМС выпущено первое штурмовое сообщение об опасном явлении, связанное с половодьем по Московской области. С 24 по 27 марта в Можайском районе у деревни Черняки ожидается высокое половодье. В этом районе река Лусянка впадает в Можайское водохранилище", - сказал Вильфанд.
По его словам, в результате этого явления может произойти затопление речных пойм и расположенных в них "некапитальных сооружений и участков дорог".
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Московская область (Подмосковье)Можайский районРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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