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Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2023
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье
Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:43
2023-03-24T11:43
2023-03-24T11:43
московская область (подмосковье)
можайский район
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в Можайском районе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в результате этого явления может произойти затопление речных пойм и расположенных в них "некапитальных сооружений и участков дорог".
https://realty.ria.ru/20230323/moskva-1859986568.html
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московская область (подмосковье), можайский район, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Московская область (Подмосковье), Можайский район, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье
В Можайском районе Подмосковья ожидается первое в году половодье в регионе