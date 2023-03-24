https://ria.ru/20230324/polovode-1860320510.html

Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье

Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2023

Синоптики предупредили о начале половодья в Подмосковье

Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:43

2023-03-24T11:43

2023-03-24T11:43

московская область (подмосковье)

можайский район

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центральное управление гидрометеослужбы выпустило первое в этом году штурмовое предупреждение о половодье в Московской области, затопление может произойти в Можайском районе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в результате этого явления может произойти затопление речных пойм и расположенных в них "некапитальных сооружений и участков дорог".

https://realty.ria.ru/20230323/moskva-1859986568.html

московская область (подмосковье)

можайский район

россия

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московская область (подмосковье), можайский район, россия, роман вильфанд, гидрометцентр