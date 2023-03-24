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Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии - РИА Новости, 24.03.2023
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12:56 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/polk-1860323045.html
Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии
Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии - РИА Новости, 24.03.2023
Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии
В Брестской области создали новый современный зенитный ракетный полк. Первые кадры оттуда — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:56
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фото
белоруссия
вооружение
пво
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В Брестской области создали новый современный зенитный ракетный полк. Первые кадры оттуда — в фотоленте Ria.ru.
белоруссия
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фото, фото, белоруссия, вооружение, пво
Фото, Белоруссия, Вооружение, ПВО

Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии

Читать ria.ru в
В Брестской области создали новый современный зенитный ракетный полк. Первые кадры оттуда — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Новая воинская часть дислоцируется в Лунинце на юге Белоруссии, в 50 километрах от украинской границы.

Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Новая воинская часть дислоцируется в Лунинце на юге Белоруссии, в 50 километрах от украинской границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

При формировании полка особое внимание уделили созданию современной инфраструктуры и вопросам социального обеспечения военнослужащих.

Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

При формировании полка особое внимание уделили созданию современной инфраструктуры и вопросам социального обеспечения военнослужащих.

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Здесь работают лучшие специалисты.

Военнослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Здесь работают лучшие специалисты.

© Sputnik / Виктор Толочко
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3 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Полк оснастили современным вооружением. Небо надежно защищают комплексы С-300.

Пусковые установки ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Полк оснастили современным вооружением. Небо надежно защищают комплексы С-300.

© Sputnik / Виктор Толочко
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4 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Формирование полка стало реакцией на вызовы и угрозы для Белоруссии, сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Военнослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Формирование полка стало реакцией на вызовы и угрозы для Белоруссии, сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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5 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

"Недавно глава государства встречался с силовым блоком. Тогда же в подробностях узнали о ликвидации в Гродненской области террориста. Чуть раньше силами спецподразделений была предотвращена попытка диверсии в Мачулищах", — пояснил министр.

Передвижная вышка антенного поста ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

"Недавно глава государства встречался с силовым блоком. Тогда же в подробностях узнали о ликвидации в Гродненской области террориста. Чуть раньше силами спецподразделений была предотвращена попытка диверсии в Мачулищах", — пояснил министр.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Новый зенитный полк усилит боевой потенциал вооруженных сил Белоруссии и повысит эффективность противовоздушной обороны.

Военнослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Новый зенитный полк усилит боевой потенциал вооруженных сил Белоруссии и повысит эффективность противовоздушной обороны.

© Sputnik / Виктор Толочко
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7 из 8
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Брестской области.

Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Брестской области.

© Sputnik / Виктор Толочко
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