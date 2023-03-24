Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии

Новая воинская часть дислоцируется в Лунинце на юге Белоруссии, в 50 километрах от украинской границы.
Новая воинская часть дислоцируется в Лунинце на юге Белоруссии, в 50 километрах от украинской границы.
При формировании полка особое внимание уделили созданию современной инфраструктуры и вопросам социального обеспечения военнослужащих.
При формировании полка особое внимание уделили созданию современной инфраструктуры и вопросам социального обеспечения военнослужащих.
Здесь работают лучшие специалисты.
Полк оснастили современным вооружением. Небо надежно защищают комплексы С-300.
Полк оснастили современным вооружением. Небо надежно защищают комплексы С-300.
Формирование полка стало реакцией на вызовы и угрозы для Белоруссии, сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Формирование полка стало реакцией на вызовы и угрозы для Белоруссии, сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Недавно глава государства встречался с силовым блоком. Тогда же в подробностях узнали о ликвидации в Гродненской области террориста. Чуть раньше силами спецподразделений была предотвращена попытка диверсии в Мачулищах", — пояснил министр.
"Недавно глава государства встречался с силовым блоком. Тогда же в подробностях узнали о ликвидации в Гродненской области террориста. Чуть раньше силами спецподразделений была предотвращена попытка диверсии в Мачулищах", — пояснил министр.
Новый зенитный полк усилит боевой потенциал вооруженных сил Белоруссии и повысит эффективность противовоздушной обороны.
Новый зенитный полк усилит боевой потенциал вооруженных сил Белоруссии и повысит эффективность противовоздушной обороны.
Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Брестской области.
Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Брестской области.