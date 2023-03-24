Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии

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"Недавно глава государства встречался с силовым блоком. Тогда же в подробностях узнали о ликвидации в Гродненской области террориста. Чуть раньше силами спецподразделений была предотвращена попытка диверсии в Мачулищах", — пояснил министр.